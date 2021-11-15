Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti

YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.