İstanbul ve Ankara'da 15 bin konut satışa çıkacak

Ekim ayında düzenlenen ilk ihale, Başakşehir 8'inci etap oldu. Markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği arsaya 14 firma talip oldu. Yoğun rekabetin yaşandığı arsanın ihalesini kazanan şirket, Ebruli İnşaat oldu. Ebruli İnşaat, 1 milyar 850 milyon lira toplam satış geliri üzerinden yüzde 38 yani 703 milyon lira arsa payı teklif ederek ihalenin kazananı oldu. 30 bin metrekare büyüklüğündeki arsada inşaat alanı 44 bin 901 metrekare olacak. Arsa, Başakşehir Millet Bahçesi'ne komşu olmasıyla da dikkat çekiyor.

İkinci ihale Kartal Esentepe ikinci etap oldu. İhalede Yıldızlar İnşaat, İsra Group- Boen-Arda Mühendislik, Artaş&Betatrans Lojistik, Kiler GYO&Biskon Yapı, Dağ Mühendislik&Fuzul Yapı ve Solid Gayrimenkul&Adım Gayrimenkul olmak üzere 6 iş ortaklığı yarıştı. En yüksek teklifi ise 2.6 milyar lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 35 yani 910 milyon lira arsa payı ile Yıldızlar İnşaat verdi. Konut ve ticaret fonksiyonlu arsaların alanı 69 bin 887 metrekare olurken inşaat hakkı ise 114 bin 992 metrekare olacak. Karma bir projenin inşa edilebileceği arsa, Kartal Millet Bahçesi'nin de yanı başında konumlanıyor.

8 FİRMA YARIŞTI

Üçüncü ihale ise Ankara Çayyolu ikinci etap ihalesi olarak gerçekleşti. İhaleye MR Grup, Öz ER-KA İnşaat, Tekfem Yapı, ASL İnşaat&MFA, Kuzu, Caba&Timur Şehircilik, Burakcan İnşaat ve Potenza İnşaat olmak üzere 8 firma katıldı. En yüksek teklifi 580 milyon lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 37.5 arsa payı karşılığında 217.5 milyon lira olmak üzere MR Grup verdi. Söz konusu arsada 11 bin 114 metrekarelik konut projesi geliştirilebilecek.

YENİ PROJELER SATIŞTA

Emlak Konut, 15 bin adetlik konut harekatına ihalelerin yanı sıra satışa sunduğu projelerle de devam ediyor. Şirketin Küçükçekmece'de yer alan Bizim Mahalle Projesi'nin birinci etabında üçüncü kısım satışa sunuldu. Projede 388 konut ve 13 ticari ünite bulunuyor. Başakşehir'de satışlarının 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığı Vadi Evleri 1. etap projesinin devamı olarak sunulan 2. etabın da satışına başladı. Bu projede toplam 387 konut üretiliyor.

ÖN TALEP TOPLANIYOR

Ayrıca şu anda Avcılar ve Çekmeköy projeleri için ön talep toplanıyor. Çekmeköy'de başlayacak proje, doğayla iç içe bir konumda, az katlı yatay mimari anlayışıyla hazırlanıyor. 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçenekleri yer alıyor. Avcılar'ın Firüzköy'de Küçükçekmece Gölü'ne komşu konumu ile hayata geçirilecek projede ise farklı etaplar halinde toplamda 6 bine yakın konut üretilmesi planlanıyor. Bu projenin de Çekmeköy'de olduğu gibi geniş bahçe, balkon ve teras alanlarına sahip daireler şeklinde planlanıyor.

Seda Tabak