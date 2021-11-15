'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı

Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ana sayfaHaberler Terör

'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı

Belçika'da kurulan, İsviçre'de ise Türkiye'yi yargılamaya başlayan sözde mahkeme "Turkey Tribunal" nasıl kurulduğuyla ilgili şok bilgilere SABAH ulaştı. Turkey Tribunal (Türkiye mahkemesi) adlı yapılanmanın arkasından FETÖ ve PKK çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 15 Kasım 2021 08:10
Yazdır
'Turkey Tribunal' oyunu: Perde arkasından FETÖ ve PKK çıktı

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin hedef alındığı ve FETÖ'cüler ve PKK'lıların tanık olarak dinlendiği sözde mahkemenin PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Zübeyir Aydar ile FETÖ'nün eski MİT imamı Murat Karabulut'un Avrupa'da bir dizi toplantılar yaptıktan sonra kurulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Toplantılara FETÖ'nün PKK ile ilişkilerinden sorumlu karanlık kurul üyelerinden FETÖ kadroları irşat imamı Bahattin Karataş'ın da katıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'cü medyanın "Bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak tanımladığı Turkey Tribunal Mahkemesi'nde FETÖ'cü ve terör örgütü PKK'lı isimler tanık olarak dinlendi. Duruşmalarda Türkiye karalanırken işkenceci bir ülke olarak lanse edildi. Tek taraflı süren tanık anlatımı sürecinde sözde Turkey Tribunal Mahkemesi hazırlayacağı raporla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmeyi hedefledi.

'Turkey Tribunal' adlı sözde mahkeme Belçika'da kurulurken İsviçre'de Türkiye yargılandı. Sözde yargılama boyunca genel olarak FETÖ ve PKK bağlantılı kişiler tanık olarak dinlendi. Tanıkların içerisinde, firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Erhan Doğan'ın yanı sıra Barbaros Şansal gibi isimler yer aldı.

FETÖ VE PKK MAHKEMEYE UMUT BAĞLADI

FETÖ'cülerin kurduğu 'Solidarity with OTHERS' isimli kuruluşun yönetim kurulu üyesi olan Yüksel Kaya, büyük beklenti içinde olduklarını belirtirken FETÖ'nün yayın yaptığı Kronos adlı internet sitesi de "bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak nitelendirdiği Turkey Tribunal'ın yaptığı bu sözde yargılamanın 'şiddetle' takip edilmesi çağrısını yaptı.

PERDE ARKASINDA O İKİ İSİM ÇIKTI

Turkey Tribunal, daha önce Belçika'da dört dönem başbakan yardımcılığı yapmış Prof. Dr. Johan Vande Lanotte tarafından kuruldu. Hukukçu olan Lanotte, Van Steenbrugge Advocaten isimli Belçika merkezli hukuk kurumunun kıdemli müşavirliğini yapıyor.

Sözde mahkemenin nasıl kurulduğuyla ilgili istihbarat raporlarına SABAH ulaştı.

Sözde mahkemenin PKK'nın üst düzey isimlerinden Zübeyir Aydar ile örgütün eski MİT imamı Murat Karabulut'un Avrupa'da bir dizi toplantılarının ardından kurulması kararlaştırıldığı öğrenildi.

PKK İLE İLİŞKİ YÜRÜTEN İMAM DA KATILDI

Avrupa'da organize edilen toplantılar Türk İstihbarat birimleri tarafından takip edildi. Zübeyir Aydar ile eski MİT imamı Murat Karabulut'un yaptığı toplantıların birkaçına ise FETÖ'nün PKK ile ilişkilerinden sorumlu eski Güneydoğu Bölge İmamı Bahattin Karataş da katıldı.

O TOPLANTILARIN BAŞLIĞI "CEMAAT MAĞDUR HDP MAĞDUR"

Sözde mahkemenin kuruluş öncesi yapılan toplantıların gündemi ise "Türkiye'de cemaat mağdur, HDP mağdur, ne yapabiliriz? başlığında gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu toplantılardan sonra "Turkey Tribunal" isimli sözde halk mahkemesinin kurulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

HEPSİ KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

Türkiye aleyhine sözde mahkeme kurduran o toplantıları organize eden PKK ve FETÖ'nün üst düzey imamları İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranıyor.

*Eski MİT imamı Murat KARABULUT

FETÖ'nün bir dönem MİT'ten sorumlu imamı olan Murat Karabulut, 4 Şubat 2014'te yurtdışına çıktı. Karabulut, bu tarihten sonra FETÖ'nün 'Asya imamı' olarak görevlendirildi. 77 kez yurtdışı giriş-çıkış kaydı bulunan Karabulut'un gezilerinin örgütsel faaliyet amaçlı yapıldığı tespit edildi. Hazim Sesli'nin HTS kayıtlarına göre örgütün Ankara Samanyolu Okulları'nda düzenlenen toplantılarına sık sık katılan Karabulut, Cavga Gıda ve Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin hissedarı. Karabulut, 17/25 Aralık sürecinde, hükümete karşı darbe sürecini emniyet ve yargı imamları ile planladı. Karabulut, örgütün birçok eyleminin de planlayıcısı konumunda.

*FETÖ kadroları irşat imamı Bahattin Karataş

KAPAT [X]

FETÖ elebaşı Gülen'in İzmir'e geldiğinde ilk oluşturduğu çekirdek kadroda bulunan Karataş, örgütteki son görevi örgüt kadroları irşat imamlığıydı. Gülen'in son derece güvendiği isimler arasında yer alan Karataş, 1980'li yılların sonunda Ankara Maltepe Dershanesinde müdürlük yaptı. Örgütün üst kurulunda görevli olan Karataş, daha sonra FETÖ adına sözde Güneydoğu Bölge sorumluluğu, Ankara imam yardımcılığı ve Van imamlığı görevlerini yürüttü. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı talimatları yurt dışındaki örgüt üyelerine aktaran Karataş, bir dönem Avusturya imamlığı da yaptı. Darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının iddianamesine göre, Karataş'ın örgüt içerisindeki son görevi ise istişare heyeti üyeliği ve örgüt kadroları irşat imamlığı oldu.

*PKK yöneticisi Zübeyir Aydar

Türkiye'de 1991 yılında yapılan genel seçimlerde SHP listelerinden 19. Dönem Siirt milletvekili olarak seçilen Aydar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Aynı sene içerisinde Demokrasi Partisi'ne (DEP) geçen Zübeyir Aydar, DEP milletvekilleri Orhan Doğan, Leyla Zana, Ahmet Türk, Hatip Dicle, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılıp, cezaevine girmelerinin ardından 1994 yılında İsviçre'ye sığındı. Bu yıllarda Kürdistan Ulusal Kongresi ve Sürgündeki Kürt Parlamentosu'nun oluşum faaliyetlerine katılan Zübeyir Aydar, 2003'te de Kongra-Gel başkanlığına getirildi. 14 Ekim 2009'da ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki yabancı varlıkların kontrolü ofisince uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan edilen Zübeyir Aydar, 2010'da ise Belçika'da tutuklandı. 3 hafta süren tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Zübeyir Aydar, 28 Ekim 2015'ten beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranıyor.

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önerisiyle Kongra-Gel'in Genel Başkanlığı'na getirilen Zübeyir Aydar ile ilgili 2004'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin ardından gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, PKK'nın Avrupa yapılanmasının başındaki isimler arasında yer alıyor.

HALİT TURAN

#turkey# tribunal# fetö
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
FETÖ'nün ByLock'taki 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün ByLock'taki 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre edildi
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Teröre 'Pençe' darbesi: 27 terörist etkisiz hale getirildi
Teröre 'Pençe' darbesi: 27 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik duvarı Mehmetçiğe 'kalkan' terörist ve kaçakçılara 'set' oluyor
Güvenlik duvarı Mehmetçiğe 'kalkan' terörist ve kaçakçılara 'set' oluyor

Bu Habere Tepkiniz

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Doğrusu CarrefourSA'da
Doğrusu CarrefourSA'da
https://bit.ly/3otDZed
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı
Teşkilat dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 21 Kasım 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri