8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı
Sosyal Güvenlik Kurumu, ÖSYM ve 6 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Sosyal Güvenlik Kurumu 25 müfettiş yardımcısı alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu 25 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 aralık 2021
SGK ilanı detayları için tıklayınız
ÖSYM, 6 Uzman yardımcısı alacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
ÖSYM ilanı detayları için tıklayınız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Sütçü İmam Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Mersin Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak
Mersin Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Mersin Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 38 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2021
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Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
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İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 66 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar