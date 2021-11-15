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8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu, ÖSYM ve 6 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 08:35
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8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu 25 müfettiş yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu 25 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 aralık 2021

SGK ilanı detayları için tıklayınız

ÖSYM, 6 Uzman yardımcısı alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

ÖSYM ilanı detayları için tıklayınız

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

Sütçü İmam Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Mersin Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak

Mersin Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

Mersin Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 38 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2021

KAPAT [X]

Aksaray Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

Gümüşhane Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 66 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021

Celal Bayar Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar

#ÖSYM#personel alımı#kpss
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