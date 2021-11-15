Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor

Çip krizi nedeniyle arzı giderek azalan ve kura bağlı olarak fiyatı sürekli artan otomobil, en cazip yatırım araçlarından biri haline geldi. Memuru, emeklisi, esnafı para kazanmak için oto alım-satımına yöneldi. Bu kişiler, bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kar etmeye çalışıyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 15 Kasım 2021 10:08
Yazdır
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor

Küresel çip krizinin yanı sıra Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, otomotiv piyasasında tüm dengeleri değiştirdi. Bayilerde satılacak araç kalmadığından sipariş listeleri oluşturuluyor. Yerli otomobillerde en erken iki-üç ay sonrasına teslimat yapılırken, bazı modellerde bu süre 6 ayı geçiyor. Buna karşın artan döviz kuruna paralel olarak, araç fiyatları da yükselmeye devam ediyor.

Kısa süre öncesine kadar ayda bir kere fiyat güncellemesi yapılan otomobillerde, artık ayda en az 2 kere kur zammı gündeme geliyor. Tüm bu gelişmeler, otomobili en cazip yatırım araçlarından biri haline getirdi. Memuru, emeklisi, esnafı para kazanmak için oto alım-satımına yöneldi. Bu kişiler, bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kar etmeye çalışıyor. Sektör temsilcileri, otomotiv piyasasında yaşanan son gelişmeleri DÜNYA Gazetesinden Aysel Yücel'e anlattı.

ÖTV baremi rant kapısı oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, pandemi döneminde otomobili yatırım aracı tercih edenlerin sayısının arttığını belirterek, "Öngörülemeyen ekonomi, yüksek enflasyon, finansal piyasalardaki enstrümanların çok çeşitli olmaması ve ülkedeki finansal okur yazarlığın düşük olması, zaten otomobili uzun yıllardır yatırım araçlarından birisi haline getirmişti. Pandemiyle birlikte başlayan otomobildeki arz sorunu ise çarpan etkisi yaptı. Yüzde 50 ÖTV bareminde olan bir aracı alan tüketici, 'Nasıl olsa kur artıyor. Yakında bu araç yüzde 80 ÖTV baremine girer, ben buradan bir rant elde ederim' mantığı ile hareket ediyor" açıklamasını yaptı.

Memur parasını korumak istiyor
Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, araç bulunurluk krizine rağmen hızla artan fiyatların, otomobili yatırım aracına dönüştürdüğüne dikkat çekti. Aynı zamanda eski Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) başkanı olan Gülan, "Devlet yetki belgesi konusunda gerekli yasayı çıkarmadığı için şu anda araç alım satımına yönelen çok sayıda bireysel tüketici var. Memurlar, emekliler parasını korumak veya değerlendirmek için bu yolu seçiyor" dedi.

Parası olmayan da sıraya giriyor

İkinci el otomobil sektörü temsilcilerinden Savaş Açıkgöz, çok daha çarpıcı bir örnek veriyor. Açıkgöz, parası olmayanların bile otomobil almak için bayilerdeki listeye adını yazdırdığını belirterek; "Otomobil Türkiye'de her zaman bir yatırım aracı olmuştur. Bu trend pik yapmış durumda. İnsanlar sıfır otomobilde sıraya giriyor. Teslim aldıkları aracı birkaç hafta sonra minimum yüzde 5-10 karla satma planları yapıyor. Çünkü otomobili nakite çevirmek her zaman kolaydır. Otomobille ilgisi olmayan insanlar bile sıraya giriyor. Hatta bunu bütçe ayırmadan yapan bile var. Teslimat günü yaklaşınca, henüz teslim almadığı aracı daha yüksek fiyattan satıp, bayiye parayı bu yolla ödüyor. Bu trendi gelecek yılın ilk aylarında da göreceğiz. Tüketiciler otomobile yatırım yapmayı risksiz görüyor ve 'en kötü aldığım fiyata satarım' diye düşünüyor."

Açıkgöz ayrıca, ikinci el tedariki yapan büyük firmaların da piyasadan araç topladığını ifade ederek, "İkinci el tedariki yapan büyük firmalar, piyasadan topladıkları araçları fiyat arttığında satma planı yapıyorlar" dedi.

Faiz yerine parayı otomobile yatırıyorlar
Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sadece sıfırda değil, ikinci el piyasasında da yatırım amaçlı alımların hız kazandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Dolar yükseliyor, faiz oranları çok düşük. Dolayısıyla tüketici parasını nasıl koruyacağını hesap etmeye başlıyor. Çünkü bakıyor ki, son bir yılda ikinci el fiyatları yüzde 80, sıfır km araç fiyatları ise yüzde 40'a yakın artmış. Bu nedenle faize yatırmak yerine araç almayı tercih ediyor. Böylece parasını koruyor. Önceki gün Ankara'daki bir bayinin kapısı açılır açılmaz insanlar hücum etmiş. Çünkü araç yok. Parası olan olmayan herkes araç alıp, satın aldığı malın değerlemesini bekleyecek duruma geldi."

Fiyatlar artık haftalık güncelleniyor
Otomobil piyasasındaki arz sorununa rağmen artan döviz kuru paralelinde fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Kısa süre öncesine kadar en fazla ayda bir kere fiyat güncellemesi yapan markalarda, artık bu süre çok daha kısalmış durumda. Kasım başında hemen hemen tüm markalar fiyatlara kur güncellemesi yapmıştı. Aybaşında fiyatlar ortalama yüzde 5'e yakın artmıştı. Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, fiyatların kasım ayında yüzde 2-4 arasında ikinci kez güncellendiğine dikkat çekti. Yalçın, "90'lı yılların ikinci yarısında yüksek enflasyonun yaşandığı dönemde ayda üç kez zam yapılırdı. Sanırım o dönemlere geri dönüş oldu. Kur artışı bunu kaçınılmaz kılıyor." Kasım ayında yapılan 2 güncellemeyle birlikte, son bir yılda sıfır km araçlara yapılan zam oranı yüzde 40'a ulaştı. Kurdaki gidişata bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni zamların gündeme gelebileceği beklentisi sürüyor.

İkinci el fiyatı sıfırı geçti!
Sıfır km araçlarda yaşanan bulunurluk sorunu, ikinci el araçlara yönelik talebi artırmaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, bazı modellerin ikinci el fiyatları, sıfır km'ye göre 10-15 bin TL daha yüksek fiyatla satılıyor. Sadece son iki haftada ikinci el oto fiyatlarının yüzde 10'a yakın yükseldiği belirtilirken, yılsonuna kadar aynı oranda yeni bir zam daha bekleniyor. 2022 Mart ayına kadar ise beklenen zam oranı yüzde 25.

Rusya'da 250 bin rubleye 'otomobil sırası
Çip krizi nedeniyle bayilerde sipariş sırasının oluşması, Rusya'da da fırsatçıları harekete geçirdi. turkrus.com haber sitesinin Za Rulem dergisine dayandırarak yaptığı habere göre Rusya'da pek çok yeni modeli edinmek için aylarca, hatta bir yıl sıra beklemek gerekiyor. Bu durumu fırsat bilenler, otomobil bayilerinden aldıkları sıraları, yaklaşık 250 bin rubleye (34 bin TL) satışa çıkarıyor.

#çip krizi
Otogaza 25 kuruşluk zam
Otogaza 25 kuruşluk zam
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor
İkinci el online otomobilde en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online otomobilde en çok satılanlar belli oldu
Kuyumcuda altın alan yok, satan çok
Kuyumcuda altın alan yok, satan çok
Dolar yeni haftaya 10 TL'nin üzerinde başladı
Dolar yeni haftaya 10 TL'nin üzerinde başladı
İstanbul ve Ankara'da 15 bin konut satışa çıkacak
İstanbul ve Ankara'da 15 bin konut satışa çıkacak

Bu Habere Tepkiniz

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Doğrusu CarrefourSA'da

Doğrusu CarrefourSA'da

https://bit.ly/3otDZed
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?

Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?

Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 21 Kasım 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri