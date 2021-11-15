Anne babasını öldürüp intihar eden Eren arkadaşlarına 'hoşçakalın' mesajı atmış

Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ana sayfaHaberler Yaşam

Anne babasını öldürüp intihar eden Eren arkadaşlarına 'hoşçakalın' mesajı atmış

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, annesi Nurhan (57) ile emekli subay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Eren'in olaydan önce arkadaşlarına 'hoşçakalın' yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Kasım 2021 08:57
Yazdır
Anne babasını öldürüp intihar eden Eren arkadaşlarına 'hoşçakalın' mesajı atmış

Olay, gece yarısı Çorlu'nun Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli subay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Anne ve babasını öldürüp, ardından intihar eden, iki yıllık üniversite okuyup fizyoterapi eğitimi aldığı belirtilen Eren Aslankılıç'ın, olaydan önce arkadaşlarına cep telefonuyla 'hoşçakalın' mesajı attığı öğrenildi. Aslankılıç ailesinin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınıp toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

#anne babası# öldürüp intihar# eren
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 22 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 22 yaralı
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
Çamaşır makinesine oyun için giren çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine oyun için giren çocuk hayatını kaybetti
2022 resmi tatil takvimi belli oldu!
2022 resmi tatil takvimi belli oldu!
Eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı
Eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı
Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti
Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Doğrusu CarrefourSA'da

Doğrusu CarrefourSA'da

https://bit.ly/3otDZed
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?

Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?

Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı

Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı

Teşkilat dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 21 Kasım 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri