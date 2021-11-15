Kuyumcuda altın alan yok, satan çok

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan büyük artış vatandaşların tercihlerini de değiştirdi. Kasım ayı başında Kapalıçarşı'da 545.44 liradan işlem gören gram altın dün 600.84 liradan işlem gördü. Doların 10 liradan işlem görmeye başlaması, uluslararası spot piyasalarda altının ons fiyatının 1867 dolara yükselmesi, Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının zirve yapmasında etkili oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ihtiyacı olan vatandaşların altın bozdurduğunu ancak genel eğilimin fiyatlar yükselmeye devam edecek diye beklemekten yana olduğunu ifade etti.

GRAMAJ AZALTILDI

Altın fiyatlarındaki artış, düğün yapacak olan vatandaşları kara kara düşündürürken, kuyumcular artan fiyatlar dolasıyla bir süredir daha düşük gramjlı altın bulundurduklarını dile getiren Yıldırımtürk, "İhtiyacı olan vatandaşlar altın satmaya Kapalıçarşı'ya geliyor. Ancak çoğunluk fiyatlar daha da yükselecek diye beklemeyi tercih ediyor. Düğünü olan, zorunlu olarak altın almak isteyenler ise düşük gramajlı altın tercih ediyor. Hatta 22 ayar, 18 ayar üretilen hasır bilezikler daha çok tercih ediliyor. Eskiden sadece 24 ayar üretilirdi" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükselmesini beklediği ifade eden İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırımtürk, "Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında artışın devam edeceğini söyleyebilirim" diye konuştu. Geleneksel takı olan çeyrek altını fiyatı dolayısıyla artık satın almakta güçlük çeken vatandaşların daha düşük gramajlı benzerlerini aldığını ifade eden Yıldırımtürk, "Hatta gençler altının ayarına bakmıyor. 8 ayar altın bile alıyorlar. Onlar tasarımına bakıyor" dedi Son bir haftada altın fiyatlarında yaşanan hızlı değişimi değerlendiren, Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı ise hem dolar hem de ons altının ikisi birlikte yükselmesi ile TL bazında altının gram fiyatının 600 liraya dayandığını söyledi.

Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Biz bu rakamları bekliyorduk ama mart-nisan ayları gibi olan beklentimiz çok hızlı gelişti" dedi. Yazıcı, altın fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşın coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği ve setini alım gücünün oldukça zayıfladığını da belirtti. Orta seviyede bir hasır bileziğin fiyatının şu anda 80-100 bin TL civarında olduğunu belirten Yazıcı, "Geçmişte 250 bin liradan sattığımız 21 çift sıra, hasır set, yüzük ve küpelerin fiyatı ise bugünlerde 320 bin liraya kadar çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.