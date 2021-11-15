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2022 resmi tatil takvimi belli oldu!

2022'nin resmi günlerinin çoğunluğunun hafta sonuna denk gelmesi, hafta sonunu ayrı, resmi tatil günlerini ayrıca değerlendirmek isteyen herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Uzun soluklu tatil planlaması yapacaklar, izin günlerini ve bayramları birleştirmenin hesaplarını yapıyor.Peki resmi tatiller ne zaman, kaç gün sürecek? İşte 2022 resmi ve dini tatil günleri

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 09:30
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2022 resmi tatil takvimi belli oldu!

2022 resmi ve dini tatil takvimi belli oldu! Memur ve özel sektör çalışanları için 2022 tatil günleri Memurları, işçileri, tüm çalışanları ve öğrencileri ilgilendiren resmi tatil günlerinin hangi güne denk geleceği sıkça araştırılıyor.

Yeni yıla kısa bir zaman kala dini ve resmi tatil günleri ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması, pandemi nedeniyle evden çalışanlarının işyerlerine dönmesi tatil tarihlerinin daha fazla gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, dini bayramların daha uzun olması nedeniyle tatil için tercih ediliyor. Önceden rezervasyon yaparak fırsatları kaçırmak istemeyenler için dini ve milli bayram tarihlerine detaylı bir şekilde bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 2022'deki resmi ve dini tatil günleri...

YILBAŞI: 1 Ocak Cumartesi

Her yeni yılın ilk günü resmi tatil olarak kullanılmaktadır. Farklı ülkelerde Noel Bayramı olarak kutlanan ve günlerce devam eden yılbaşı tatili , Türkiye'de yeni yılın gelmesini karşılama maksadı ile 1 gün sürmektedir.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi

Mustafa Kemal'in çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Bayramı her sene kutlanmaktadır. Kutlamalar kapsamında tatil ilan edilen bu bayram, sadece çocuklar için tatil değil. Tüm resmi kurum ve kuruluşlarda ve özel sektörde 1 günlük tatil kullanılmaktadır.

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

Meclis kararı ile 2009'dan itibaren ülkemizde 'İşçi Bayramı' olarak bilinen 1 Mayıs resmi tatil kategorisine girdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 gün süre ile ülke çapında tatildir.

AREFE GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

İslam alemini, bayramdan bir gün öncesi için kullandığı Arefe günü, Türkiye'de resmi tatil günleri içinde. 2022'de, Ramazan'ın sonlanması ile kutlanan Bayram Arefesi'nde, çalışanlara yönelik resmi izin bulunmaktadır. Bu resmi tatil yarım günü kapsamaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI: 2 Mayıs Pazartesi- 3 Mayıs Salı- 4 Mayıs Çarşamba

Müslümanların 30 günlük tuttuğu orucun sonunda Ramazan Bayramı'na erişmektedir. Bu bayram resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu sene Ramazan Bayramı'nın ilk günü Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu bayram 3 günü kapsamaktadır.

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs Perşembe

Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs gençliğe hediye edilerek bayram olarak kabul edilmiştir. Yıllar içinde farklı isimlerle kutlanan bu bayram günümüzde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ifade edilmektedir. Bugün 1 günlük tatil kapsamındadır.

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AREFE GÜNÜ: 8 Temmuz Cuma

Dini bayramlardan bir diğeri olan Kurban Bayramı'nın bir gün evveli olan Arefe günü resmi tatil günlerinden biridir. Arefe günü bu yıl Cuma günüdür ve yarım gün süre ile tatildir.

KURBAN BAYRAMI: 9 Temmuz Cumartesi- 10 Temmuz Pazar- 11 Temmuz Pazartesi- 12 Temmuz Salı

Allah'a yaklaşmak ve Allah'ın rızasına erişmek amacıyla kutlanan ve kurban kesilen bu bayram da ülkemizde tatil ilan edilmektedir. 4 gün devam eden bu tatilin ilk günü 2022'de Cumartesi gününe denk gelmektedir.

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: 15 Temmuz Cuma

2016'da Türkiye'de FETÖ'nün darbe girişimin ardından, milletin başarısını takdir etmek amacıyla 15 Temmuz günü 'Demokrasi Bayramı' olarak ilan edildi. 2017'den beri kutlanan bu bayram 1 gün süre ile ülke çapında tatil edilmektedir.

ZAFER BAYRAMI: 30 Ağustos Salı

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün baş komutanlığında olduğu ordunun Büyük Taarruz'da başarıya ulaşması adeta bir bayram havası oluşturdu. Bu zaferin ardından bugüne 'Zafer Bayramı' dendi. Türkiye'de resmi tatillerden biri olan Zafer Bayramı, 1926'dan beri bayram olarak kutlanmaktadır. Bu bayramda 1 gün süre ile tatil ilan edilmektedir.

CUMHURİYET BAYRAMI: 28 Ekim Cuma- 29 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Devlet'nin resmi tatil günleri içindedir. 1925'ten beri ülke çapında kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil yapılmaktadır. 29 Ekim'in bir gün öncesinde yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün tatildir. Yarım günlük tüm devlet dairelerini kapsamaktadır.

#2022#resmi tatil#bayram
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