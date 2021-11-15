A Milli Takım daha önce yaptı yine yapar! İşte Dünya Kupası ihtimalleri

A Milli Takım, bir kez daha bir turnuvaya katılma aşamasına 'mucizevi' bir şekilde geldi. EURO 2016 öncesi İzlanda'yı 89'da Selçuk İnan'ın frikiğiyle deviren milliler, 'Biz bitti demeden bitmez' sloganıyla büyük bir iş başarmıştı. Aradan 5 yıl geçti ve bu kez hedefimiz son maçta Dünya Kupası'na katılmak olacak.

7 Eylül'de 6-1'lik Hollanda yenilgisi ve ardından 1-1'lik Norveç beraberliği umutlarımızı tüketse de Letonya ve Cebelitarık galibiyetleriyle yeniden doğduk.

İNANCIMIZ YÜKSEK

Norveç, Letonya'ya takılıp Hollanda da Karadağ deplasmanında 2-2 berabere kalınca ikinciliğin yanı sıra birincilik şansı bile ayağımıza geldi. Yarın Karadağ'da kazanırsak büyük özlem duyduğumuz Dünya Kupası'nın kapıları açılacak. En azından play-off oynama fırsatı bulacağız. Hollanda ile Norveç'in karşılaşması da kaderimize direkt etki edecek. Stefan Kuntz ve milli futbolcular, İstanbul'da bileğini bükemediğimiz Karadağ'ı deplasmanda mağlup edeceğine yürekten inanıyor.

3 ÖNEMLİ İHTİMAL

A Milli Takım, Karadağ'ı mağlup eder Norveç ise bizimle aynı skor veya 1 fazla farkla Hollanda'yı yenerse Ay-Yıldızlı ekibimiz doğrudan 2022 Dünya Kupası'na gidecek.

Hollanda-Norveç maçı berabere biterse Türkiye, Karadağ'a mağlup olmazsa grup ikincisi olarak play-off vizesi alacak.

Hollanda'nın Norveç'i yenmesi halinde Karadağ deplasmanında yenilsek bile play-off'a katılacağız. Ancak, Norveç'in yiyeceği farktan en az 1 farkla yenilmemiz gerek