Çamaşır makinesine oyun için giren çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan

Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi. Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı. Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.

Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.