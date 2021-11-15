MHP: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, İzmir'de basın mensuplarıyla buluşan Karakaya, toplantıda, hedeflerinin 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanmak olduğunu söyledi.

Sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti: "Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli."