Bakan Soylu'dan Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 10:22
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, yakınları ve Ermeni Cemaatine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.
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