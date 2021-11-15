Serdar Ortaç'tan bahis sitesi açıklaması: Allah belamı verdi

Şarkıcı Serdar Ortaç sahne öncesi basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında konuşan Ortaç, "Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" dedi.

Ortaç açıklamasında "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" ifadelerini kullandı.

'AYDA YARIM MİLYON HARCAMAM VAR'

Medyaradar'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu söyledi.

Ortaç "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" dedi.

KUMAR LİSTESİNDE ADI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in işaret ettiği yasa dışı bahis listesinden şarkıcı Serdar Ortaç ve Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt çıkmıştı. Liste daha sonra Twitter tarafından kaldırılmıştı.

Peker'in yasa dışı bahis listesini işaret ederek "Bu listede siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş insanlarının aileleri de var" dediği listeyi Deli Çavuş isimli hesap paylaşmıştı.

Listelerde birçok siyasi, bürokrat, hükümete yakın iş insanlarının ailelerinin yanı sıra sanat camiasından isimlerin de yer aldığı iddia edilmişti. Listede dikkat çeken isimlerden biri ise Serdar Ortaç olmuştu.

Ortaç'ın kumarda tam 459 bin 670 dolar kaybettiği öne sürülmüştü.