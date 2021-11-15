Sağlık Bakanlığı'na bağlı iki yeni şirket kuruldu

Fahrettin Koca'nın bakanlığı döneminde ilk olarak 2019 yılında Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) adında bir şirket kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 10 milyon TL sermaye ile kurulan USHAŞ'ın Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğu belirtilmişti.

Sayıştay'ın USHAŞ 2020 Yılı Denetim Raporu'nda yer alan bilgilere göre, Koronavirüs salgınının hemen başında USHAŞ tarafından Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri Anonim Şirketi (SADES) adında bir şirket daha kuruldu. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre SADES, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası açıklandıktan bir gün sonra, 12 Mart 2020 tarihinde 500 bin TL sermaye ile kuruldu.

Yeni şirketin 1 milyon 100 bin TL sermayesi var

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) da 20 Eylül 2021 tarihinde yine sessiz sedasız SBT Sağlık Bilim Ve Teknolojileri Anonim Şirketi adında bir şirket kurduğu açığa çıktı. Şirket, 1 milyon 100 bin TL sermaye ile kurulurken şirketin genel müdürlüğü görevine ise Pfizer isimli ilaç şirketinin eski Türkiye Resmi İlişkiler Müdürü Gökhan Tuhan getirildi.