Yargıtay 'çalışmazsan gidersin' diyen patronu haklı buldu!

Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
LPG'ye büyük bir zam daha geliyor... Litresi 7 lirayı geçecek
LPG'ye büyük bir zam daha geliyor... Litresi 7 lirayı geçecek
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay 'çalışmazsan gidersin' diyen patronu haklı buldu!

Kalite kontrol görevlisi olarak bir iş yerinde çalışan işçi, patrona işlerinin çok yoğun olduğu ve hepsine birden yetişemediğini belirtti. Bunun üzerine patronu yakınmaları yersiz bularak, 'çalışmazsan gidersin, kimsenin kaprisini çekmek zorunda değiliz' deyince işçi, "O zaman benim yerime işi yapacak daha iyi birisini bulursun" dedikten sonra işten atıldı. Yargıtay, işten atılmayı ölçüsüz bulmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 10:57
Yazdır
Yargıtay 'çalışmazsan gidersin' diyen patronu haklı buldu!

İşim çok yoğun zorlanıyorum diyen çalışana, "çalışmazsan gidersin, kimsenin kaprisini çekmek zorunda değiliz" diyen patronu Yargıtay haklı buldu.

Bir işyerinde, Kalite kontrol görevlisi olarak çalışan işçi, patrona işlerinin çok yoğun olduğu ve hepsine birden yetişemediğinden yakındı. Patronu ise, yakınmaları yersiz bularak, 'çalışmazsan gidersin, kimsenin kaprisini çekmek zorunda değiliz' deyince, 'o zaman benim yerime işi yapacak daha iyi birisini bulursun' dedikten sonra mesaiyi terk ederek evine dönen işçi işten atıldı.

Ertesi gün 1 günlük rapor alarak, başından geçenleri eşiyle değerlendiren çalışan, evdeki borçlar nedeniyle çalışmak zorunda olduğuna karar vererek işine geri döndü. Patronuna giderek,"çalışmaya devam etmek istediğini " söyleyince, patronu "sen zaten işi bırakmadın mı ? İşyerinde kaprisli davranış iyi değildir" diyerek işe dönemeyeceğini söyledi.

Duruma üzülen çalışan, eşine telefonla haber verince bu defa olaylar daha fazla büyüdü. Çalışanın eşi, patrona telefon açarak, "eşimin tazminatını vermezsen kendini yok bil, seni öldürürüm" şeklinde sözler sarf edince karı-koca hakkında ceza davası da açıldı.

İş mahkemesini yolunu tutan davacı işçi, işe iadesini istedi.

YEREL MAHKEME İŞTEN ATILMA 'HAKLI' DEDİ

Davacı işçi, işten atılmanın haksız olduğunu, amirinin kendini haklı çıkarma amacıyla ceza davası açtığını iddia ederek, Ceza Mahkemesinden koğuşturulmaya dahi yer olmadığına dair karar verildiğini dile getirdi ve işe iadesini istedi.

Davalı işveren savunmasında, davanın reddini talep ederek, iş akdinin feshedilmesine davalının kendi kusuru ile sebep olduğunu ileri sürdü.

İş Mahkemesi, patronuyla tartışıp, mesai saatinde içerisinde işyerini terkeden çalışanın işten atılmasını haklı buldu. Yerel Mahkeme kararında, davacı işçinin eşinin, davacının amirini aramak suretiyle onu rahatsız etmesinin de işyerindeki huzuru ve güveni tehlikeye düşürebileceğini belirterek tazminatsız atılmayı haklı buldu. Kararda, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar nedeniyle yapmış olduğu fesih haklı nedene dayanır dedi.

OLAY İSTİNAF'A TAŞINDI


İş Mahkemesinin kararını beğenmeyen çalışan, İstinaf başvurusu yaptı. Dosyayı inceleyen İstinaf'tan bu defa işçi lehine karar çıktı. İş aktinin feshini ölçüsüz bulan Mahkeme, yaşanan olayın feshi gerektirecek ağırlıkta olmadığını değerlendirerek, işe iade kararı verdi.

Bu defa patron, Yargıtay'a temyiz yoluna başvurdu.

YARGITAY İŞE İADE KARARINI BOZDU

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği 'İşe iade'ye dair İstinaf kararını kaldırdı. Yargıtay gerekçesinde, işçi ve işveren arasında geçen olayların işyerinde olumsuzluklara yol açabileceği değerlendirildiğinden işe iade kararının bozulduğu belirtildi. Kararda özetle şöye denildi:

"....iş akdinin feshinden bir kaç gün önce amiri durumundaki tanık olarak da dinlenen...'nın yanına giderek "işinin çok yoğun olduğu, zorlandığı" şeklinde yakınmalarda bulunduğu, amirinin ise yakınmanın yersiz olduğu anlamında açıklamalarda bulunması üzerine davacının "o zaman benim yerime işi yapacak daha iyi birisini bulursun" dedikten sonra mesaisini terk ettiği ve evine gittiği, durumu evde eşi ile değerlendirdiğinde eşinin işi bırakmayıp çalışmaya devam etmesi, paraya ihtiyaçları oldukları şeklindeki telkini üzerine bir günlük rapor alarak ertesinde tekrar işyerine döndüğü, yine tanık amiri olan ...'nın yanına gidip "çalışmaya devam etmek istediğini " söylediğinde amiri olan tanığında kendisine "sen zaten işi bırakmadın mı ? " şeklinde karşılık verdiği ve "bu tarz kapris niteliğindeki davranışların doğru olmadığı" şeklinde mukabelede bulunduğu, devamında da davacının telefonla durumu eşine bildirdiği, bu görüşmenin tam bir mutabakat olmadan sonlandığı sonrasında bu defa davacının eşinin tanık...'yı telefonla arayarak "eşimin tazminatını vermezsen kendini yok bil, seni öldürürüm" şeklinde sözler sarf ettiği iddiasında bulunan tanık...'nın olayı işverene intikal ettirdiği, bunun üzerine davalı işverenin davacının iş akdini kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek açıklanan olaylara istinaden geçerli nedenle feshettiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Yukarıda izah edilen süreçte yaşanan gelişmelerin işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve davacının iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından, yasal şartları bulunmayan işe iade davasının reddine dair ilk derece mahkemesi kararının Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılarak davacının işe iadesine karar verilmesi hatalıdır..."

#yargıtay# patron#memur# işçi
'Minik Leyla cinayeti' davasında gerekçeli karar açıklandı
'Minik Leyla cinayeti' davasında gerekçeli karar açıklandı
Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesinde 12 zanlı tutuklandı
Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesinde 12 zanlı tutuklandı
Danıştay'dan Coca-Cola kararı: Araştırılsın
Danıştay'dan Coca-Cola kararı: Araştırılsın
Bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrildi, KDK düzeltti
Bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrildi, KDK düzeltti
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?
Müşterilerin kart bilgileriyle internette harcama yapan zanlı tutuklandı
Müşterilerin kart bilgileriyle internette harcama yapan zanlı tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Doğrusu CarrefourSA'da
Doğrusu CarrefourSA'da
https://bit.ly/3otDZed
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı
Teşkilat dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 21 Kasım 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri