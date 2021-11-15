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Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyaya damga vurdu

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı. Dizideki "Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum" sözleri Twitter'da gündem olurken binlerce kişi de "Kadir Şeker'in unutulmadığı görmek mükemmel" yorumunu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 11:00
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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu. Kadir Şeker, Konya'da Özgür Duran adlı erkek tarafından darp edilen Ayşe Dırla isimli kadını kurtarmak isterken Duran'ın ölümüne neden olmuştu.

KADİR ŞEKER OLAYI HATIRLATILDI

Yargı'nın yeni bölümünde, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.

Dizide bir kadına yardım ederken başka bir kişinin ölümüne neden olan kişi, "İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım kimse benim için bir şey yapmadı" diye konuştu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizideki Kadir Şeker sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Trend listesine giren dizi için "Kadir Şeker olayı özetlendi. Yargı, yargı dağıtıyor" yorumu yapıldı.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Şubat 2020'de Özgür Duran isimli erkeğin Ayşe Dırla'yı darbettiğini gören ve olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.

Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek itirazda bulundu.

Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.

Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay'a gönderildi.

Kadir Şeker'in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay'a başvuruda bulundu.

#Yargı#Kadir Şeker#Kanal D
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