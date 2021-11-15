Kamuda 10 bin 870 görme engelli istihdam edildi

Türkiye'de, bu yıl itibarıyla kamuda istihdam edilen görme engelli sayısı 10 bin 870 oldu.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'deki Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı yaklaşık 2,6 milyon engelli vatandaş bulunuyor.

Bu kişiler içerisinden 215 bin 76'sını görme engelliler oluşturuyor. Bakanlık, görme engellilere erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında kamuda da istihdam sağlıyor.

Bu kapsamda 2002'de 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı bu yıl itibarıyla 58 bin 520'e ulaştı. Kamuda istihdam edilen görme engelli sayısı da 10 bin 870'e ulaşmış oldu.

- Sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle sosyal hayata uyumları sağlanıyor

Öte yandan, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul ve Ankara'daki görme engelliler rehabilitasyon merkezlerinde, yetişkin yaş gruplarına hem görme engellilikle ilgili eğitimler hem psiko sosyal terapi programları hem de istihdama yönelik mesleki eğitimler veriliyor.

İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Yenimahalle Görme Engeliler Merkezi Müdürlüğünde 15 yaş ve üzerine yönelik 5-5,5 aylık dönemsel sürelerle, karma eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Merkezlerde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul'daki merkezde, temel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini başarıyla tamamlayan 2 bin 979 görme engelli sertifikalarını aldı.

Ankara'daki rehabilitasyon merkezinde ise toplam 1651 görme engelli, kuruluşun temel ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, belgelerini almayı hak kazandı. Böylece merkezlerde, 4 bin 630 kursiyer mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalandırıldı.

Rehabilitasyon merkezlerinde bu eğitimlerin yanında günübirlik ya da yatılı gezi ve kamplar, balık tutma şenliği, bowling turnuvası, tiyatro etkinliği ile çeşitli sanatsal, kültürel ve sportif aktiviteler de yapılıyor.

Böylece görme engelli vatandaşlara başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın bağımsız yaşama konusunda eğitimler verilirken, çeşitli aktivitelerle de sosyal hayata uyum sağlamalarına destek olunuyor.