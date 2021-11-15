Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan arıtma tesisi çamurlarından enerji üretilecek

Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
LPG'ye büyük bir zam daha geliyor... Litresi 7 lirayı geçecek
LPG'ye büyük bir zam daha geliyor... Litresi 7 lirayı geçecek
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
AK Parti'de sürpriz görev değişimi
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyede işe aldı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan arıtma tesisi çamurlarından enerji üretilecek

Orta Doğu Teknik (ODTÜ) ve Yıldız Teknik üniversitelerinden bilim insanları, Marmara Denizi'nde müsilaj patlamasının nedenlerinden biri olan arıtma tesisi çamurlarından sentetik gaz, hidrojen, ısı ve elektrik üretecek yüksek teknolojiyi geliştirmek üzere harekete geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 11:43
Yazdır
Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan arıtma tesisi çamurlarından enerji üretilecek

TÜBİTAK desteğiyle yürütülen projede, dünyada da ilk olacak şekilde, organik atıkların yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılarak büyük ekonomik getiri sağlanması hedefleniyor.

Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara bir yenisi eklendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünü bitirdikten ve uzun yıllar Fransa'da akademik araştırmalar yürüttükten sonra 2 yıl önce Türkiye'nin "enerji, yanma, motor, hidrojen ve çevre teknolojileri" alanlarına destek vermek üzere Türkiye'ye dönen ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp ile Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Öğretim Üyesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Özçimen'in hayata geçireceği projede, konuya ilişkin dünya genelinde de ilk olacak şekilde yenilikçi ve katma değeri yüksek çözümler üretilecek.

Prof. Dr. İskender Gökalp, AA muhabirine, TÜBİTAK desteğiyle başlattıkları projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müsilajın günümüz dünyasını tanımlayan hava kirliliği, küresel ısınma, trafik sorunları gibi karmaşık ve bütünsel çözümler gerektiren konular arasında olduğunu ifade eden Gökalp, "Bu sorunların çözülmesi, çeşitli sektörler ve paydaşlar arasında ortak, uzun soluklu çalışmalar gerektiriyor." dedi.

Marmara Denizi'nin, İstanbul Boğazı üzerinden taşınan Karadeniz kaynaklı kirleticilerle birlikte yüksek nüfus, sanayileşme ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik baskısı altında olduğuna dikkati çeken Gökalp, evsel ve endüstriyel atık suların, azot ve fosfor gibi besin seviyeleri, meteorolojik ve denizel faktörler ile beraber müsilaj oluşumuna neden olan fitoplankton patlamalarının en temel tetikleyici unsurlarını oluşturduğunu anlattı.

Müsilaj sorununun kaynağında ve kalıcı çözümü için deşarj edilen atık suların kirlilik yüklerinin mutlaka azaltılması gerektiğine işaret eden Gökalp, bunun yapılabilmesi için evsel ve endüstriyel atık suların temizlenmesinin ve geri kazanım uygulamalarına bütünsel bir yaklaşımla çözüm üretmenin önemini vurguladı.

- Müsilaj sorununa karşı bütünsel bir yaklaşım geliştirecekler

Prof. Dr. Didem Özçimen ile birlikte bu bütünsel yaklaşımı geliştirmeye yönelik TÜBİTAK destekli projeye başladıklarını bildiren Gökalp, "Projede, müsilaj sorununa karşı bütünsel yaklaşımı oluşturmayı ve gereken alt sistemleri tasarlayarak yapılabilirliğini göstermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında tasarlanacak pilot ünite için ODTÜ Teknokent firması İGDEAS A.Ş. ve Ankara'da bulunan Pro-sis Enerji Teknolojileri Mühendislik firmasının da katkı vereceğini aktaran Gökalp, şöyle devam etti:

"Projede geliştirilecek yaklaşımla bertaraf edilmesi zor olan atık su arıtma tesislerinin çok nemli çamurlarının, hem bertaraf edilmesi hem de bu organik malzemenin enerji ihtivasını, tümüyle kurutulmasına harcamayan hidrotermal karbonlaştırma yöntemiyle sentetik gaz, hidrojen, ısı ve elektrik üretebilecek biyokatıya dönüştürülmesi sağlanacak.

Türkiye linyitleri ile hidrokömürün beraber gazlaştırılmasıyla sentetik gaz ve hidrojen üretilmesi de mümkün görünüyor. Türkiye'de ve de dünyanın her yerinde günlük olarak üretilen atık su arıtma tesisi çamurlarının miktarı düşünülürse bu organik atığın yenilenebilir bir kaynak olarak algılanması da mümkün. Dolayısıyla bu çalışma için küresel olarak da yenilikleri ve katma değeri yüksek teknolojileri içeren bir proje diyebiliriz."

İskender Gökalp, atık su arıtma tesisi çamurunun içindeki azot ve fosfor gibi maddelerin hidrotermal karbonlaştırma proses suyuna aktarıldığını vurgulayarak, daha önce yürüttükleri bir başka projelerinde bu proses suyu ortamında yüksek verimlilikle mikroyosun üretilebileceğini gösterdiklerini bildirdi.

- Atık suların müsilaja neden olan besin yükü azaltılacak

KAPAT [X]

Müsilajın büyümesini tetikleyen kirletici yükün, bilhassa azot ve fosfor miktarlarını iyice azaltmadan deşarj eden atık su arıtma tesislerinden kaynaklandığını belirten Gökalp, şunları kaydetti:

"Çalışmada, arıtma tesisleri, çamurunun hidrotermal karbonizasyonunun yan ürünü olan proses suyunun içerdiği besinler, mikroyosun üretiminde kullanılarak üretim maliyeti ciddi miktarda azaltılacak ve atık suyun müsilaj patlamasına sebep olan besin yükü azaltılıp deşarj edilebilir seviyeye getirilecek. Müsilaj konusuna kaynağında, sürdürülebilir ve bütünsel bir çözüm getirme çabası, atık su arıtma tesisleri çamurunun bertarafı, hidrokömür ve mikroyosun üretimiyle, yeni değer zincirleri oluşturulması, değişik sektörlerin ilişkilendirilmesini mümkün kılacak, önemli çevresel sorunlara sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla bağdaşan çözümler üretme örneği olacak."

- "Hedef, Türkiye'nin teknoloji pazarından pay kapması"

İskender Gökalp, geliştirmeyi planladıkları yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin dünya teknoloji pazarından önemli oranda pay kapmasını hedeflediklerini söyledi.

Kamu sektörünün strateji belirlemedeki rolünün önemine dikkati çeken Gökalp, "Üniversitelerin müfredat ve Ar-Ge kapasitelerini, yeni konulara ve sorunlara katkı verecek gençlerin yetiştirilmesi, bilgi ve teknoloji üretilmesi yönünde sürekli olarak yenilemesi, özel sektörün girişimcilik hamlelerini artırması, önümüzdeki dönemler için gerek Türkiye gerek küresel olarak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

#İskender Gökalp# müsilaj# ODTÜ
'Biz yemek veriyoruz millet zehirliyor'
'Biz yemek veriyoruz millet zehirliyor'
'Dünyanın en uzun boylu kadını' ülkeleri gezip farklı kültürleri tanımak istiyor
'Dünyanın en uzun boylu kadını' ülkeleri gezip farklı kültürleri tanımak istiyor
Minik Kemal'in 4 yaşında okuduğu kitap sayısı 50'yi geçti
Minik Kemal'in 4 yaşında okuduğu kitap sayısı 50'yi geçti
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 22 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 22 yaralı
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
Çamaşır makinesine oyun için giren çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine oyun için giren çocuk hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Doğrusu CarrefourSA'da
Doğrusu CarrefourSA'da
https://bit.ly/3otDZed
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı
Teşkilat 23. Bölüm Fragmanı
Teşkilat dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Teşkilat 21 Kasım 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri