TİSK: Asgari ücrette vergiler kademeli olarak azaltılsın

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde açıklama yapıldı.

"BAŞTA ASGARİ ÜCRET OLMAK ÜZERE TÜM ÜCRETLERDE VERGİ AZALTILMALI"

Komisyonda işverenleri temsil edecek olan TİSK, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu.

Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada "Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor" denildi.

Önceliklerinin çalışanların refahı olduğu vurgulanan açıklamada, "Asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz" ifadesi de yer aldı.