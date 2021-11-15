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FETÖ'cü müdürlerin cezaları onandı

Yargıtay, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ceza alan emniyet müdürlerinin cezalarını onadı. Ankara eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında verilen hükümler, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce onaylandı

Eklenme : 15 Kasım 2021 12:08
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FETÖ'cü müdürlerin cezaları onandı

Yargıtay'ın lokomotifi olan eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hüküm giyen 11 sanıkla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hüküm giyen 11 sanıkla ilgili olarak karar Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilmişti.

11 SANIĞA CEZA VERİLDİ

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan suçlu bulunan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube eski Müdürü Adem Yalçınkaya, Asayişten sorumlu Ankara İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Arif Canlı, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Güvenlik Şubeden sorumlu Ankara İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin'e 10 yıl, Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi eski Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak, eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak'a 8 yıl 9 ay, personelden sorumlu Ankara İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal ve eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek'e 7 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

SANIKLARDAN İKİSİ SAĞLIK DURUMLARINDAN DOLAYI TAHLİYE EDİLDİ

Heyet, 8 yıl 9 ay ceza verdiği Muammer Buçak ve 7 yıl 6 ay ceza verdiği Necmeddin Ulusal'ın, sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliye etti. Mahkeme, her iki sanığa da yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polis merkezine imza atma zorunluluğu getirdi. Heyet, 7 yıl 6 ay ceza verdiği sanık Özer Zeyrek'in ise tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, haftada bir gün imza atma ve yurtdışı yasağı kontrollerini uygulayarak, hükümle birlikte tahliyesine, 7 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık İsmail Oktay Özyardımcı'nın ise adli kontrol hükmü kaldırdı.

YARGITAY 11 SANIK HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ ONADI

Karara itiraz edilmesi sonrasında dosya İstinaf'a gitti. Burada yapılan incelemelerin ardından sanıklara verilen cezalar uygun bulundu. Bunun üzerine kararla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. İstem sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire, dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamladıktan sonra, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza alan, aralarında Ankara eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak'ın da bulunduğu 11 sanık hakkında verilen hükümleri onadı.

Mevlüt Hasgül

#fetöcü# müdür# cezalar onandı
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