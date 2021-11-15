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Akkuyu Nükleer AŞ'den 'gerginlik' videosuna ilişkin açıklama

Akkuyu Nükleer AŞ, çalışanlar arasında yaşanan ve güvenlik personelinin müdahale ettiği tartışmaya ilişkin videonun gerçeği yansıtmadığını, olayın maaş ödemeleri veya çalışma koşullarıyla ilgisi olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 12:11
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Akkuyu Nükleer AŞ'den 'gerginlik' videosuna ilişkin açıklama

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ için sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmasının öncelik olduğu belirtildi.

Şantiyede güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı, işçi ücretlerinin ödenmesi konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği ve işçi haklarının gözetilip gözetilmediğinin sürekli denetlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ düzenli olarak hem bu konulara ilişkin talimatların uygulanmasını hem de ihlallerin giderilmesini sağlar. Taşeron firmaların kusur ve ihlalleri durumunda ise bu firmalara ihlallerin giderilmesi gerektiğine dair resmi bildirim gönderir. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre, iş güvenliğinin sağlanmasından işveren sorumludur. İş güvenliği kurallarının ihlal edilmesinin sorumluluğu, doğrudan ilgili kuruluşlarda güvenli iş performansının izlenmesinden sorumlu olarak atanan kişilere aittir. Kaza olması halinde Akkuyu Nükleer AŞ durumu detaylıca araştıran özel komisyonlar oluşturur. Soruşturma sonuçlarına bağlı olarak, kazaya neden olan durumlardan sorumlu kişiler hakkında gerekli tüm yasal işlemler yapılır."

Açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ yönetiminin bu konularda Türkiye Cumhuriyeti'nin yerel ve merkezi otoriteleriyle iletişim halinde olduğu, ilgili makamların şantiyedeki işçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygunluk açısından düzenli denetimler yaptığı ve yılın son döneminde 3 kontrol gerçekleştirildiği bildirildi.

- "Video gerçeği yansıtmamaktadır"

Çalışanlar arasında yaşanan ve güvenlik personelinin müdahale ettiği tartışmaya ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer AŞ çalışanları arasında yaşanan ve güvenlik personelinin müdahale ettiği tartışmayı gösteren, sosyal ağlarda ve medya organlarında yayılan video gerçeği yansıtmamaktadır. Bu olay, 11 Kasım'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının dışında, kontrol noktası yakınında meydana gelmiştir. Tartışmanın maaş ödemeleri veya çalışanların çalışma koşulları ile ilgisi yoktur. Söz konusu tartışma, vardiya sonunda taşeron firma çalışanları arasında çıkmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ'nin güvenlik görevlileri, olaya anında müdahale edip tartışan tarafları ayırmış ve Akkuyu NGS şantiyesinde geçiş kontrol sistemine ve kamu düzenine uyulmasını sağlamışlardır. Akkuyu Nükleer AŞ bu tür durumların tekrarlanmaması için müteahhit ve taşeron firmalarla iletişim halindedir. Gerek şantiye içinde gerekse şantiye dışında iş disiplinine uyulması ve bu tür olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği konusunda sorumlulara tebligatlar gönderilmiştir. Çatışmanın sorumlularının bilgileri, soruşturma için kolluk kuvvetlerine iletilmiştir."

Açıklamada, "Şantiyedeki inşaat ve kurulum çalışmaları, iş malzemeleri, sistemleri ve bileşenlerinin denetim ve kontrolü, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve Fransız şirketi Assystem dahil olmak üzere, uzman devlet kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Bağımsız denetim faaliyetleri, büyük endüstriyel tesislerin inşasında standart uygulamanın bir parçasıdır. Bu faaliyetler, güvenlik kültürü ilkelerine uygunluğun izlenmesinin yanı sıra kullanılan malzeme ve ekipmanların kalite kontrolü ile ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartların gerekliliklerine uygunluğunu içerir." denildi.

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