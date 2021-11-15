Adalet Bakanı Gül'den memurken avukatlık stajıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde gerçekleşen gençlik buluşmasına katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, memurken avukatlık stajı yapılmasına dair soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Memurken staj konusu... 5. yargı paketinde var ve 5. yargı paketinde çalıştık. Biz memurken de avukatlık stajı yapabilmelerinin önünü belki bu pakette belki sonraki pakette yasal düzenlemenin olması için çalışıyoruz. İnşallah hayrılı bir netice çıkar."