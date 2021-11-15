6 Kurum 17 İşçi almak için ilana çıktı
Atatürk Orman Çiftliği ve 5 belediye çok sayıda işçi almak için ilana çıktı.
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım
2021. İlan
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Zonguldak Kilimli Belediyesi, Parke Döşeyicisi, Geçici 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 16 kasım 2021. İlan detayları için tıklayınız
Samsun Asarcık İmar, Çevre Temizliği, 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021. İlan detayları tıklayınız
Sakarya Söğütlü Personel Ltd. 1 İşçi Alacak. İlan detayları için tıklayınız
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm, Büro Personeli, 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 16 kasım 2021. İlan detayları için tıklayınız
Kütahya Belediyesi 8 itfaiye eri alacak Kütahya Belediyesi 8 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2021. İlan detayları için tıklayınız.
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar