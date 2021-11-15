Vatandaştan AKP'li vekile torpil isyanı: Her yerde ağa çocuğu var

Geçtiğimiz Perşembe günü seçim bölgesi Şanlıurfa'ya giderek sahada sorunları dinleyen AKP Milletvekili Fakıbaba'nın vatandaşların özellikle torpil, geçim zorluğu, pahalılık, kamu kurumlarında torpil gibi şikayetlerle karşılaştığı görüntülere yansıdı.

"ERDOĞAN BUNLARIN YÜZÜNDEN KAYBEDECEK"

Temasları sırasında bir vatandaş Fakıbaba'ya, 2014 yılında kendisinin aday yapılmayıp, milletvekillerinin Ankara'da "Ceketimizi koysak kazanır" telkinleri sonucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Topçu Meydanı'nda protesto edildiği olayları hatırlatarak, "Ne dedi Ankara'daki milletvekilleri? 'Ceketimizi koysak alırız'. Aldılar mı? Alamazlar. Erdoğan kaybederse, şuandaki milletvekillerinin yüzünden kaybedecek" dedi.

VATANDAŞ DERT YANDI

Bir başka vatandaş ise, kamu kurumlarındaki torpil iddialarını gündeme getirerek, "Hastaneye gidiyorsunuz ağa çocukları, belediyeye gidiyorsunuz ağa çocukları. Nereye gitseniz ağa çocukları" diye tepki gösterdi. Fakıbaba'nın ise tepki gösteren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı gözlendi.

Bu arada AKP'li Fakıbaba'nın Suruç'ta meydana gelen olayla ilgili açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı "Tehdit ediliyorum" açıklaması üzerine, koruma sayısının artırıldığı, ancak milletvekilinin "Bu kadar korumaya ne gerek var? İnsanlar rahatsız olmasın" şeklindeki bildirimi üzerine normal koruma düzenine dönüldüğü öğrenildi.

Ahmet KAYA