Emeklilik için yaşı bekleyen öğretmen istifa ederse, özlük hakları saklı kalır mı?

27 yıllık öğretmenim. Emeklilik için yaşımı (2024) yılını bekliyorum. Ben istifa edersem tüm özlük haklarım saklı kalır mı? Yani emekliliğim eğitim öğretim sınıfından mı olur. Yoksa normal bir memur statüsünden mi olur? Ben istifa edince 3600 yasalaşırsa, benim yaşım geldiğinde emeklilik müracaatını yapınca 3600 den mi yoksa 3000 den mi maaş bağlanır?

Öğretmenlerin emekliliği Haziran ve Temmuz aylarında yapılmakta, bazı istisnalar dahilinde, bu aylar dışında da olabilmektedir.

2018 yılında yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 331 inci maddesi hükmü gereğince; Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir.

Söz konusu genelgede, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması bulunmaktadır.

Durumunuzda olanlar nasıl hareket etmelidirler?

Görevinizden ayrıldıktan sonra herhangi bir yerde çalışmamanız veya işçi veya esnaf olarak çalışma olması halinde, bu çalışmaların 3 yıl 6 ayı geçmemek üzere çalışılmış olması şartıyla, emeklilik yaşınızı doldurduğunuzda yapacağınız müracaat üzerine emeklilik işlemlerinin yapılması gerektiğini ve emekliliğinizin de Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı esas alınarak ve bu tarihe kadar da ek gösterge artışı sağlanırsa bu artışın uygulanması gerektiğini, emekliliğinize kadar ek gösterge artışı olmasa da, emekli olduğunuzda artış olsa yine ek göstergenizin emekli aylıklarınıza uygulanarak yükseltileceğini, değerlendirmekteyiz.