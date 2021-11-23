3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?

Emeklilikte ek göstergenin faydası 5434 sayılı Kanuna tabi memurların hem emekli aylıkları hem de emekli ikramiyelerine yöneliktir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için ise sadece emekli ikramiyesine yöneliktir.

Devlet memurları için gündemdeki en önemli konuların başında 3600 ek gösterge düzenlemesi bulunuyor. Bu düzenlemenin kısa bir zamanda hayata geçirileceği, toplu sözleşme metninden ve yetkililerce yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır.

Bu yazımızda, yükseköğrenim görmüş olan 2200 ve 3000 ek göstergeli Öğretmen, Hemşire, diğer idareciler (İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Merkez Müdürleri vb. gibi), Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (polis memuru, çarşı mahalle bekçisi gibi), Din Hizmetleri Sınıfında (vaizler, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, Kur'an kursu öğreticileri, eğitim görevlileri, murakıp gibi) bulunanların ve genel olarak yapılacak olan diğer unvanlardaki personelin ek göstergeleri Kanunla 3600 ek göstergeye veya daha önceki ek göstergelerden daha yüksek bir ek göstergeye yükseltildiğinde mutlaka 3600 ek göstergeli veya yükseltilen ek göstergeli görevde 6 ay görevini yapma şartı olup olmadığını açıklamaya çalışacağız.

Devlet memurlarının ek gösterge rakamları kadro derecesi ve görev unvanlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş ve ek göstergeler memurun emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin yüksek olmasında belirleyici unsurdur.

Ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananların bu göstergelerden emekli aylığı ve emekli ikramiyesini elde edebilmek için en az 6 ay süre ile görev yapmaları, SGK primlerini 3600 ek göstergeden en az 6 ay kesilmesi şartıyla yararlanacakları 5434 sayılı Kanunun Ek 73 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır.

Bu hükümde, 6 ay kuralının mutlaka ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar hakkında uygulanacağı belirlenmiştir. Yani bir üst göreve atanma halinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Ek göstergeleri kanunla yükseltilenler için bir atanma söz konusu olmayacağından, bulundukları görevin ek göstergelerinin artmasından sonra 1 ay SGK primlerinin gönderilmesi yeterli olup, emeklilik için 6 ay kesinti yapılmasını beklenilmesine gerek yoktur.

Özetle, emeklilikte yüksek ek göstergeden yararlanmak için 6 ay bekleme süresine tabi olunmayan durumlar şunlardır:

1) 5434 sayılı Kanunun ek 73 üncü madde hükmü sadece bulunmuş olduğu ek göstergesiz veya ek göstergeli görevinden ek göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli göreve atanma olması halinde 6 ay koşulu işlemektedir. Yani kesinlikle bir atamanın bulunması maddede şart olarak aranmıştır. Bulunmuş olduğu ek göstergenin Kanunla bir yükseltme işlemi olduğunda bu memur yüksek ek göstergeyi emeklilikte kazanmak için 6 ay daha görev yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Örnek: Gündemde sayılan görevlerde bulunanların veya genel olarak yapılacak olan ek gösterge artışlarında, yükseltme tarihinden ilk görev maaşını aldıktan sonra emekli olmak isterse emeklilik aylık ve emeklilik ikramiyesi 3600 ek gösterge veya genel olarak yükseltilen ek gösterge uygulanarak hesaplanır. 6 ay görev yapma zorunluluğu ortaya çıkmaz.

2) Madde hükmü atananlarla ilgili olup, seçimle göreve gelenleri kapsamaz. Yani yerel veya genel seçimlerde seçilmiş olanlar veya yöneticilik durumuna seçimler sonucunda gelenlerde yine emekli olmak istediklerinde 6 ay görev yapma süresi bulunmamaktadır.

3) Madde hükmünün normal terfiler sonucunda, ancak görev unvanı değişmeksizin ek göstergeli veya yüksek ek göstergeye gelindiğinde 6 aylık süreye tabi olmazlar. 2 derecede yüksekokul mezunu şef ünvanlı memurun ek göstergesi 1600 dür. Bu memur normal intibakı ile 1 inci dereceye geldiğinde ek göstergesi 2200 olur. Bu durumda 6 ay beklemeden emekli olmak istediğinde 2200 ek göstergesi müktesep hakkı olur.

4)Görevini yaparken memur yaş haddi nedeniyle zorunlu emeklilik durumunda, 6 ay bekleme şartı olmaz/olamaz.

5)Görevini yaparken vazife malulü durumunda, 6 ay bekleme şartı olmaz.

6)Yine görevini yaparken ölüm durumunda, 6 ay bekleme şartı olmaz.

4-5-6 da sayılan durumlar 6 aylık süreyi tamamlanamayacak duruma gelirler. Bu durumda madde kuralına göre 6 aylık süre tamamlanmasa da atanılan ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli tutar uygulanarak işlem tesis edilir.

3600 ek göstergeye ilişkin olarak neler söylenebilir?

Ek göstergesi 3600'e yükseltilenlerden şayet emekli olmak düşüncesinde olanların 6 ay daha görev yapmalarına gerek yoktur. 1 aylık görev maaşını alarak emekli olmak istediklerinde hem emekli aylığı hem emekli ikramiyesi 3600 üzerinden hesaplanır. Yani, yasa diyelim 10 Ocak 2022 de yürürlüğe girdi, 3600 ek göstergeden 15 Ocak 2022 maaşını alan memur 16 Ocak 2022 de emekli olmak isterse 3600 ek gösterge kazanmış hakkı olur.

Ayrıca kısa bilgi olarak; Kanunla yapılacak ek gösterge artışının, daha önce emekli olanların emekli aylıklarına, dul ve yetim aylığı almakta olanların da bu aylıklarına yansıtılması da 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde mevcut olan, "5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. " hükmü ile sağlanmaktadır.

NOT;

5434 e tabi memurlar ek gösterge artışında hem emekli aylık hem de emekli ikramiye tutar farklarını;

5510 a tabi memurlar ise sadece emekli ikramiyesi tutarlarını;

Hesaplamak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ robotumuzu kullanabilir.