Koronayı atlatan Hakan Ural ekranlara döndü

Hakan Ural, koronavirüs tedavisinin ardından hafta içi her gün canlı yayınlanan, sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta"ya döndü. Sunucu Ural, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ural, eşi ve kızının ardından koronavirüse yakalandığını aktardı. "Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" diyen Ural bu süreçte yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenlerinden gelen mesajı dinlerken de stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

"İlk 5 testim negatif çıktı"

İlk 5 testinin negatif çıktığını bildiren Ural, sonradan rahatsızlandığını belirterek, "Covid'in belirtileri devam ediyordu. Fakat ben kendimde son anda bir anormallik hissettim. Nefesimde daralma hissettim. Stokin fırtınasına yakalandım ve vücudumda çok yüksek oranda enfeksiyon çıktı" dedi. 4 gün çok ağrısı olduğunu aktaran sunucu Ural, sürekli yüksek ateşi olduğunu, hastanede 6 gün kaldığını belirtti.

"İyi ki çift aşılıyım" diyen sunucu Ural, "Mutlaka aşı yaptırın" diyerek herkesi uyardı.