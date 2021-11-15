Hastaneye sedye ile girdi yürüyerek çıktı

17 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonrası felç geçiren Musa Doğaray, 45 gün önce tedavisi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Robotik yürüme cihazıyla tedavi oldu

Robotik yürüme cihazının da desteğiyle 45 gün süren tedavinin ardından Musa Doğaray ayağa kalktı. Tedavisinin tamamlanacağı günü bekleyen Doğaray, sedye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıkacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Kimseye muhtaç olmaması için tedavisi sürüyor"

Doğaray'ın tedavisini yapan Dr. Ercan Kaydok, 45 seans süren tedavinin olumlu sonuç verdiğini ve hastaya özel gerçekleşen rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

"Hastamız Musa Doğaray beyin kanaması nedeniyle felç geçirmiş şekilde hastanemize başvurdu. Geldiği zaman sedyeye bağımlı şekildeydi, ayakta duramıyordu. Hastanemizde yapılan tedavi ile hastamız yürümeye, desteksiz merdiven çıkmaya başladı, sağ kolunu kaba işlerde kullanmaya başlayacak şekilde düzelme gözlendi. 45 seans oldu ama hastamızın tedavisi devam etmekte. Kolunu geliştirme ve ince becerilerine yönelik tedavisi devam etmekte. Hayatta kimseye muhtaç olmaması için tedavisini sürdürüyoruz."