Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
Binbaşı Mete Yıldırım silah kazasında şehit oldu
Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi
Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi
Erdoğan, ekonomi kurmayları ile görüştü
Erdoğan, ekonomi kurmayları ile görüştü
Öğretmenlere 3600 ek gösterge şimdiden hayırlı olsun
Öğretmenlere 3600 ek gösterge şimdiden hayırlı olsun
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatıldı
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatıldı
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Öğretmeni Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Interpol'den 'Türkiye'nin kırmızı bülten talepleri' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
27 il için sarı uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Dolar rekor kırdı! Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti
Gram altın rekor tazeledi: 715 TL
Gram altın rekor tazeledi: 715 TL
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Ak Partili vekil: Soğan ekmek yeriz yine de taviz vermeyiz
Bankalar döviz alım-satım işlemlerini durdurdu
Bankalar döviz alım-satım işlemlerini durdurdu
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne soruşturma
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne soruşturma
O ilde ekmeğe çifte zam: İstanbul'un ardından en pahalı il
O ilde ekmeğe çifte zam: İstanbul'un ardından en pahalı il
Dolar 13 TL'yi geçti, döviz büroları tahta kapattı
Dolar 13 TL'yi geçti, döviz büroları tahta kapattı
Doktora saldıran kadın hemşire tutuklandı
Doktora saldıran kadın hemşire tutuklandı
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 1 maaş ikramiye vereceğiz
Diyanet, 7 bin 800 personel alımında başvuru süresini uzattı
Diyanet, 7 bin 800 personel alımında başvuru süresini uzattı
Durmuş Yılmaz: Maliye Bakanı'nın, bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave ettim
Durmuş Yılmaz: Maliye Bakanı'nın, bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave ettim
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
2. el otomobil satışında emsal karar: Nitelikli dolandırıcılık
2. el otomobil satışında emsal karar: Nitelikli dolandırıcılık
Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife yolda
Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife yolda
Temizlik görevlisiydi olmayan bölümün öğretim görevlisi oldu
Temizlik görevlisiydi olmayan bölümün öğretim görevlisi oldu
Ak Partili vekil: Sebzeyi taneyle alın... Turfanda yemeyin, sağlığa zararlı
Ak Partili vekil: Sebzeyi taneyle alın... Turfanda yemeyin, sağlığa zararlı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Danıştay Sekizinci Dairesi öğretim görevlisi alımlarında aranan tecrübe şartının mevzuatın belirlediği sınırdan daha kısıtlayıcı şekilde düzenlenemeyeceğine hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Kasım 2021 00:03
Yazdır
Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Bir yükseköğretim kurumunun Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı'nda ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna yapılan başvuruda ilanda yer alan "Alanında en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak" şartını taşımadığı gerekçesiyle davacının başvurusu reddedilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davalı idarece ilanda çalışma belgesinin (SGK kaydının) istenilmiş olması, davacının çalışma süresine ilişkin şartı sağladığını bu yolla ispatlayamamış olması ve tüm bu şartların objektif olarak değerlendirildiği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, ''Alanında en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak'' özel şartına yer verilmesine karşın Yönetmelik hükmünde ''..alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak'' kuralına yer verildiğine, ilanda yer alan şartın dayanağı ve üst hukuk normu olan Yönetmelik hükmünden daha sınırlayıcı ve kısıtlayıcı şekilde düzenlenemeyeceğinin açık olduğu, ayrıca davacının 2010 - 2011 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile 2014 - 2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı arasındaki dönemde davalı idare bünyesinde ders verdiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozarak yeni bir karar vermesini istemiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/5844

Karar No : 2020/6156

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : .

Vekili : Av. .

Karşı Taraf (Davalı) : . Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. .

İstemin Özeti: . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

KAPAT [X]

Danıştay Tetkik Hakimi : .

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ... Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı'nda ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna davacı tarafından yapılan başvurunun, ilanda yer alan "Alanında en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak" şartını taşımadığından bahisle reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacı tarafından, Uşak Üniversitesi'nde 2010 ile 2015 yılları arasında ders verdiği, dört yıllık ders verme tecrübesine sahip olduğu iddia edilmekte ise de, davalı idarece yapılan ilanda çalışma belgesinin (SGK kaydının) istenilmiş olması, davacının çalışma süresine ilişkin şartı sağladığını bu yolla ispatlayamamış olması, tüm bu şartların objektif olarak tüm adaylar bakımından uygulanıyor olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan ve 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in "Genel şartlar" başlıklı 6. maddesinde, bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak aranan şartlar belirlenmiş olup, aynı maddenin son fıkrasında, "(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmüne, "Özel şartlar" başlıklı 7. maddesinin 4. fıkrasında, öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlara yer verilmiş olup, aynı fıkranın (b) bendinde, ''Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.'' kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ... Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı'nda . tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrosuna başvuru yapan davacının, ilanda davalı idarece özel şart olarak belirlenen "Alanında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak" şartını taşımadığından bahisle başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ilanda, ''Alanında en az üç yıl ders verme tecrübesine sahip olmak'' özel şartına yer verilmesine karşın Yönetmelik hükmünde ''..alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak'' kuralına yer verildiği, ilanda yer alan şartın, dayanağı ve üst hukuk normu olan Yönetmelik hükmünden daha sınırlayıcı ve kısıtlayıcı şekilde düzenlenemeyeceği açık olduğundan ve ayrıca davacının 2010 - 2011 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile 2014 - 2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı arasındaki dönemde davalı idare bünyesinde ders verdiği görüldüğünden; davalı idarece, davacının başvurusunun kabul edilerek yapılacak sınav neticesine göre adaylar arasında bir değerlendirme yapılması gerekirken, davacı tarafından yapılan başvurunun ilanda yer alan şartı taşımadığından bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; . İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30/12/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

#tecrübe şartı# danıştay
Savcı, cinsel istismar iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı hakkında mütalaasını verdi
Savcı, cinsel istismar iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı hakkında mütalaasını verdi
Hacze gelen avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Hacze gelen avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
AİHM, FETÖ'den tutuklanan 427 hakim için karar verdi
AİHM, FETÖ'den tutuklanan 427 hakim için karar verdi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezası onandı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezası onandı
Sözleşmeli sağlık çalışanı dava yoluyla kadro hakkını kazandı
Sözleşmeli sağlık çalışanı dava yoluyla kadro hakkını kazandı
2. el otomobil satışında emsal karar: Nitelikli dolandırıcılık
2. el otomobil satışında emsal karar: Nitelikli dolandırıcılık

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Danıştay öğretim görevlisi alımlarında tecrübe şartıyla ilgili önemli bir karar verdi!

Danıştay Sekizinci Dairesi öğretim görevlisi alımlarında aranan tecrübe şartının mevzuatın belirlediği sınırdan daha kısıtlayıcı şekilde düzenlenemeyeceğine hükmetti!
Aile Bakanlığı, 6 bin personel alacak

Aile Bakanlığı, 6 bin personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Kadro ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılayacak bir talebe cevap verdiler. 6 bin personelin 1500'ü ASDEP'li olacak daha önce söz verdiğimiz gibi. Geriye kalan 4500 personel de meslek uzmanı avukat bakım personeli, idari personel sosyal çalışması, çocuk gelişimci, psikolog, sosyolog gibi meslek personeli arkadaşlarımız olacak.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak

Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum" diyerek, "Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta

En yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk'ta

Tarım ve Orman Bakanlığının, müfettiş yardımcılığı sınavına başvuran adaylar özelinde yaptığı açıklamaya göre, en yüksek KPSS taban puanı İnşaat Mühendisliği ve Hukuk bölümlerinde oluştu. İnşaat mühendisliğinde oluşan minimum taban puan 93,7 oldu.
Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı

Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversiteler arasına Malatya Turgut Özel Üniversitesi de katıldı.
Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı

Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçlarını 5 aydır açıklamadı

Milli Savunma Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına başvuran adaylar 28 Haziran'dan bu yana sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?

Norm fazlası olan öğretmen bir ay sonra tekrar norma girebilir mi?

MEB norm kadro yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak yeni derslik/şube açılması, yeni alan veya bölüm açılması, alan veya bölümün kapatılması, sınıfların kapatılması vb. gibi durumların varlığı halinde, süre şartı aranmaksızın norm kadro düzeltmesi yapılabilmektedir.
Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin personel alımı' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan '40 bin personel alımı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını' söyledi.
'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

'3600 ek gösterge'çalışmasında lise-üniversite mezunu ayrımına gidilecek

3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması görüşü ağırlık kazandı, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.
3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?

3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır?

'3600 ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması gerekiyor' iddiası doğru mu?
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 10. Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!

Bu illerdekiler dikkat meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta tahminlerini paylaştı. Buna göre sağanak yağış geliyor. Bugün öğle saatlerine dikkat! Öte yandan sıcaklıklar da artmaya devam ediyor. İşte yurtta hava durumu...