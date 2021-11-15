Mobil kaza tutanağı kullanın, 10 dk'da işinizi halledin

Mor Mozaik Sigortacılık Yöneticisi Oya Akman, telefondan kaza sonrası hasar tutanağı tutmayı sağlayan Mobil Kaza Tutanağı'nın kazandırdığı süre için "Mobil Kaza Tutanağı ile süre 10 dakikaya düşüyor.

'Hasar oranlarının daha hızlı belirlenmesini sağlıyor'

Uygulamanın kullanan araç sahiplerine kaza sonrası da bilirkişi raporlarının süresini kısaltarak faydalı olacağını belirten Akman, Radyo Sputnik'te Ali Çağatay'a yaptığı açıklamada "Bilgilerin hasar anında işlenmesi ve sisteme yüklenmesi hasar dosyaların çok daha hızlı açılmasını ve bilirkişiler tarafından daha çabuk kontrol edilerek hasar oranlarının daha hızlı belirlenmesini sağlıyor. Bu da sizin aracınızın servise bırakıldığı andan itibaren tamir onayının alınması için geçen süreci kısaltıyor. Araç sahibi herkesin aplikasyonu indirmesini ve bilgilerini yüklemesini tavsiye ediyoruz. 10-12 dakikadan fazla işlemlerin sürmemesi lazım. Eğer bir vefat veya bedeni hasar varsa bu tutanakların tutulmaması konusunda araç sahiplerini uyarmamız lazım çünkü iş adli bir boyuta geçerse bu aplikasyonun bize bir faydası yok. Bir madde kullandığından şüpheleniyorsak yine tutanak tutmuyoruz. Adli mercileri çağırıp bekliyoruz" diye konuştu.

'Elle tutulan tutanaklar her zaman daha fazla zaman alıyor'

Akman, uygulamanın önceki yöntemlere göre süratini "Elle tutulan tutanaklar her zaman daha fazla zaman alıyor çünkü kazayı elle çizmeniz gerekiyor. Üstüne üstlük yanına açıklama yazmanız gerekiyor. Burada da yazıyorsunuz ama fotoğrafı çektikten sonra aracı kenara çekip telefondan hızla yazabilirsiniz. Öbür türlü kaputların üstüne yayılıyor, yanlış yazılabiliyor ve üç nüsha olması gerekiyor. En az bir yarım saati geçiriyoruz" diye açıkladı.