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Maddi imkansızlıktan dolayı FETÖ'ye katılmış

FETÖ'nün sözde 'askeri öğrencilerden sorumlu abisi' F.K. örgüte maddi imkansızlıktan dolayı katıldığını iddia etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 16:08
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Maddi imkansızlıktan dolayı FETÖ'ye katılmış

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın FETÖ/PDY kapsamında askeri mahrem yapılanması bünyesinde yer alan şahıslara yönelik yapılan soruşturma kapsamında yargılanan F.K. örgüt içindeki haberleşme ve örgüte katılma sürecini savcılığa verdiği ifadesinde anlattı.

"Örgütün gizlilik kuralları dahilinde askeri öğrencilerle görüştüm"

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanan ve örgüte lise 2. sınıfa giderken maddi imkansızlıklardan dolayı katıldığını beyan eden F.K., "Üniversite döneminde örgüte ait evlerde kaldım ve bu evlerde lise öğrencileriyle örgütsel olarak ilgilenmeye başladım. 2005 yılından itibaren ise askeri öğrencilerle ilgilenme görevi bana verildi. Örgüt talimatıyla verilen gizlilik kuralları dahilinde 2 haftada bir rutin olarak bu öğrencilerle görüştüm. İletişim kurarken de ankesörlü telefonları kullandık. Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personelden sorumlu mahrem hizmetler sınıfında yer alan imamlarıyla da kendi hattım üzerinden, kod adı kullanarak gizli haberleşme programlarıyla görüştüm. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum, örgüte de zaten maddi imkansızlıklardan dolayı girmiştim" ifadelerine yer verdi.

#ankara# fetö# hava kuvvetleri komutanlığı# mahrem imam
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