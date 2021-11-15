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AK Partili Aydemir: 50 artı 1 suni birtakım ittifakların önünü açıyor

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 16:11
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AK Partili Aydemir: 50 artı 1 suni birtakım ittifakların önünü açıyor

İbrahim Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. HDP ile normal şartlarda İyi Parti'nin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı"diye konuştu.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Rauf Denktaş'ı rahmet ve minnetle andığını söyleyerek Denktaş'ın Kıbrıs davasında bayrak isimlerden olduğunu belirtti.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile bütün dünyanın bir kazanım elde edeceğini aktaran Aydemir, Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri anan Aydemir, "Allah'ın izniyle bundan sonrası için bu acılar yaşanmayacak çünkü lider bir ülkeyiz. Dünyaya rota çizen, dünyaya olması gerekeni öğreten bir ülkemiz var. Liderimizle başka ülkelerin liderlerine yol gösteren bir halimiz var. Bundan sonra da bu neviden hadiseler yaşanmayacak inşallah" diye konuştu.

Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1 konusundaki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın düşüncesine sonuna kadar saygı duyuyorum. 50 artı 1, suni birtakım ittifakların önünü açıyor. Millet İttifakı'na bakın, öylesine savrulmalar yaşanıyor ki; HDP ile normal şartlarda İYİ Partinin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu, karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil, kaybettirme esaslı. Böyle bir mahsuru olduğu aşikar" sözlerini kullandı.


"Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var" sözlerine ilişkin ise Aydemir, "Helalleşme, önce kürsüye çıkıp her gün iftira ettiklerinize, yalan söylediklerinize, töhmet altında bıraktıklarınıza 'Bizi bağışlayın, bunları yaptık ama hakkınızı helal edin' demekle başlar bu iş. Sayın Kılıçdaroğlu önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan özür dilemeli ve helalliğe oradan başlamalı." Ifadelerini kullandı.

#akparti#aydemir#meclis
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