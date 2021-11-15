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4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında akılalmaz detaylar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi midibüsü kazasında aracın yönetmeliğe göre en fazla 15 yıllık olması gerekirken 2004 model olduğu, sürücünün SRC belgesinin olmadığı belirlenirken, ayrıca sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik test yapıldı. Yapılan incelemede sonuç pozitif çıkarken, yetkililer de sonucun net olmadığını, başka ilaçtan da pozitif olabileceğini belirtti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Kasım 2021 16:15
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Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde 9 Kasım günü Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden dereye uçtu. Birsen Giriş kaza yerinde, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

ARAÇ UYGUN DEĞİL, SRC BELGESİ YOK

Kazada ağır yaralanan midibüs sürücüsü Mehmet Özdemir'in ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ters dönen araçta sıkışan Özdemir, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı. Özdemir'in yaralandığı sağ bacağı, hastanede kesildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Mehmet Özdemir'in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine ise kan örneği alındı. Yapılan incelemede sonuç pozitif çıkarken, yetkililer de sonucun net olmadığını, başka ilaçtan da pozitif olabileceğini belirtti. Mehmet Özdemir'in SRC belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücünün ticari araç kullanan sürücülerin alması gereken belgesinin olmamasının yanı sıra en fazla 15 yıllık olması gereken aracın ise 2004 model olduğu tespit edildi. Ayrıca kazada yaralanan öğrenciler, bayırdan inerken sürücünün aracı hızlı kullandığını söyledi.

'OKUL MÜDÜRLERİ DENETLEMİYOR'

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Ahmet Taşçı, "Araba 2004 model okul taşıtı statüsünde değil. Denetim eksikliğinden kaynaklanıyor. Yetki okul müdürlerine, milli eğitime verildi. Eğer milli eğitim, okulun müdürü arabaları denetleseydi o olay olmayacaktı. Ölenlerin hepsine Allah rahmet eylesin. Olmasını istediğimiz bir olay değil. Ama okul müdürleri arabalarını denetlemiyor. Belki Türkiye'de de böyledir ama Kocaeli'nde böyle. Ben 3-4 senedir bizi denetleyin diyorum. Yolda trafiğin denetlemesi değil. Bizi önce okulda denetleyin. Okul müdürleri servis yapan araçları denetleseydi bu olay olmayacaktı" dedi.

'DENETİM OLSAYDI BU ARAÇ ORADA ÇALIMAYACAKTI'

İnsan faktörünün önemli olduğunu ifade eden Taşçı, "Burada insan faktörü var. Bu araba korsan servis aracı olmasaydı, bu araç 2014-2015 model olsaydı, tüm evrakları da olmuş olsaydı aynı şoför üzerinde olduğu için aynı kaza olacaktı. Bu iş arabayla, yaşla alakalı değil, burada insan faktörü var. Bizim önce herkesi eğitmemiz lazım. Bu denetimlere gelince okul müdürleri denetlemiş olsaydı bu araç orada çalışmayacaktı. Hem modelden hem de okul taşıtı olmadığı için çalışmayacaktı. SRC olayları okul servislerinde var. Personel servisinde yok. Bu araba zaten personel servisi okul taşıtı değil. Zaten olmaması ve o şoförün bu aracı kullanmaması gerekir" diye konuştu.

ŞOFÖRÜN BELGELERİ YOK

Taşçı aracın uygun olmadığını belirterek, "2004 model okula uygun değil. Şoförü uygun değil. SRC ve belgesi yok. Okul servisi yapan arabalarda 26 yaşından büyük olacaksın. Psiko teknik, SRC belgesi olacak ve bu arkadaşta bu belgeler yoktu. Bu ülkenin geleceğini taşıyoruz. Bunlar büyük insan gibi değildir hatalarımızı söyleyemezler. Biz önce kendimize çeki düzen vereceğiz. Evrakla bitmiyor bu iş. İnsan kendini denetlediğinde sorumluluk aldığında bu kazalar olmaz." dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bazı öğrenci velileri, okul yönetimi, servisi işleten firma ve sürücüden şikayetçi olacaklarını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, sürücünün tedavisine Gebze dışında başka bir hastanede tedavi edildiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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