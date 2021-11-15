BAE Veliaht Prensi yıllar sonra ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in, son yıllardaki krizin ardından ilk kez 24 Kasım'da yıpranan ilişkileri düzeltmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği iddia edildi.

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, ziyarette Veliaht Prens ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşmenin de gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Ajansa konuşan bir yetkili, görüşmede liderlerin ikili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve yatırımları ele alacağını kaydetti.

Bir diğer yetkili ise, ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini ifade ederek, "Şeyh Muhammed'in ziyareti, ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yetkili, sonrasında Türkiye'den de bir 'üst düzey ziyaretin' gündeme geleceğini dile getirdi.