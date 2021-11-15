CHP'li Öztrak'dan 3 bin 600 Ek Gösterge açıklaması

Muhabirin 3 bin 600 Ek Gösterge'ye yönelik sorusuna cevap veren Öztrak, "Önce Çalışma Bakanı çıktı 3600 ek gösterge Ocak'da meclise sunulacak dedi. Herhalde ne dediğini biliyor. Ama sonra Erdoğan çıktı aynı toplantıda '2022'nin sonunda bu iş olacak' dedi. İşte bunlar acaba Kabine toplantısında birbirleriyle konuşmuyorlar mı?" diyerek, "Anlaşılan 3 bin 600 Ek Gösterge'yi vermek de bize nasip olacak" diye belirtti.

"3600 ek gösterge için Çalışma Bakanı 'Ocak ayında Meclis'te' dedi. Aynı toplantıda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı sonunu işaret etti. EYT'de de aynısı olmuştu. 3600 ek gösterge ve EYT konusunda sürekli değişen takvim ve açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu cevabı verdi:

"Çalışma Bakanı çıktı 3600 ek gösterge ocakta Meclis'e sunulacak' dedi. Herhalde ne dediğini biliyor. Ama sonra Erdoğan çıktı aynı toplantıda '2022 sonunda bu iş olacak' dedi. Bunlar acaba kabine toplantısında birbirleriyle konuşmuyorlar mı? Kabinenin başındaki başka bir şey söylüyor, bakanı da başka bir şey söylüyor. Aralarında akort, ayar yok. 2022 Ocak ayında Meclise sunulacak bir teklif 2022 sonuna neden kalsın? Anlaşılan Erdoğan bakanın verdiği tarihten rahatsız. Öyle görünüyor ki 3600 ek göstergeyi vermek de bize nasip olacak."

Öztrak, "Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmeyi sadece biz vadetmedik. Şu anda ittifakın küçük ortağı olan MHP de seçim meydanlarında bu sorunu çözeceğini bar bar bağırdı. Bunu seçim beyannamelerine de yazdı. Ama görüyoruz ki bu vaadini yerine getirmek için hiçbir çaba göstermiyor. Aslında bu soru sorulacaksa önce hükümette olan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağına sorulmalıdır. Meclis'e seçimde vadettikleri doğrultuda bir teklifi hemen getirsinler emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biz de hemen destekleyelim"diye konuştu.