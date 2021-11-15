FETÖ şüphelisi vergi müfettişi adli kontrolle salıverildi
Edirne'deki soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi vergi müfettişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 16:47
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul'da görevli vergi müfettişi E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen E.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheli E.K, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce İstanbul'da gözaltına alınmıştı.