İş insanı ve emekli öğretmen eşini öldüren şüpheliler adliyede

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik inceleme ve polise teslim olan katil zanlısı Turgut Y'nin ifadesinin ardından yeni bilgilere ulaştı.

Polis, Turgut Y'nin arkadaşı M.U. ile olayın yaşandığı binanın zemin katında bulunan pizzacının sahipleri Z.K.Ö. ve T.E'yi de gözaltına aldı.

Söz konusu iş yerinde çalışan Turgut Y'nin emniyetteki ifadesinde, dükkanın mal sahiplerinden olan Sümer çifti ile kira artışı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye getirildi.

Süha (62) ve Nilgün Akman Sümer (60) çifti, 13 Kasım'da Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, aynı binanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı T.Y. polise teslim olmuştu.