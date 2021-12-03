4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

2020 yılında lise düzeyinde sözleşmeli hemşire olarak atandım. 2021 yılında da lisans düzeyinde 4 yıllık hemşirelik bölümünden mezun oldum. Lisans hemşirelik diplomamı personel işlerine götürdüm iki ay gibi bir süre bekledim maaşıma yansımadı ama sistemde 4 yıllık hemşirelik mezunu olduğum görünüyor. Bana verilen cevap siz sözleşmelisiniz sizde intibak olmaz ancak 3 yıl sonra tekrar dilekçe verebilirsiniz denildi. Bu durumda yapabileceğim bir şey var mı?

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli, Bakanlığın taşra teşkilatında personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında vize edilmiş pozisyonlarda görevlendirilmektedir. Maddenin dördüncü fıkrasında, "Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca üç yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra isteği üzerine kadroya geçirilen sözleşmeli personel bulunduğu yerde bir yıl süreyle görev yaptıktan sonra tayin hakkı elde edebilmektedir.

45/A maddesi kapsamındaki sözleşmeli sağlık personeli aynı zamanda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki personelin tabi olduğu mevzuata da tabi bulunmaktadır. Bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler 45/A kapsamındaki sözleşmeli sağlık personeli hakkında da uygulanacaktır.

Esasların 3. maddesine göre sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon un-va-nı, bu unvana ilişkin eği-tim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dik-ka-te alınarak tespit edilmektedir. Yani sözleşmeli personelin pozisyon unvanı aynı kaldığı sürece öğrenim durumunun değişmesi sebebiyle ücretinde artış olması mümkün olmayacaktır. Memurlarda durum farklıdır. Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki personelden bulundukları hizmet sınıfındaki bir kadroya atanılabilecek bir üst öğrenimi bitirenler diplomalarını kurumlarına ibraz ettiklerinde kadroları değişmemesine rağmen üst öğrenime ilişkin zam ve tazminat ödemesinden yararlanabilmektedir.

Esasların ek 4. maddesinde ise sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkün olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümle sözleşmeli personelin memurlarda olduğu gibi idarenin takdiriyle veya unvan değişikliği sınavı yoluyla farklı bir unvana atanması engellenmiştir.

Diğer taraftan kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarında yararlanacağı mali ve sosyal hakları belirleyen 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarına ilişkin üçüncü bölümünün 3. maddesinde, "Sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir." denilmektedir. Aynı hükme 2022 ve 2023 yıllarında uygulanacak 6. Dönem Toplu Sözleşmede de yer verilmiştir.

Toplu sözleşme hükmü Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamındaki kurumlarda görev yapan sözleşmeli sağlık personelinden sağlıkla ilgili üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde istisnai bir düzenleme getirmiş, bu personele bitirdikleri üst öğrenime ilişkin pozisyon unvanının ücretinin ödeneceğini hüküm altına almıştır.

Sonuç olarak lise mezunu sözleşmeli hemşirenin yüksek öğrenim düzeyinde 4 yıl süreli hemşirelik bölümünü bitirmesi halinde toplu sözleşme hükmü gereğince lisans düzeyinde öğrenime sahip hemşirelerin yararlandığı sözleşme ücretinden yararlanması gerektiğini, kadroya geçiş sonrasında ise derece ve kademe intibakının 4 yıllık yükseköğrenim mezuniyeti dikkate alınarak yapılacağını değerlendirmekteyiz.