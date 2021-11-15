Ömer Çelik'ten AK Parti'deki görev değişimiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

KKTC'nin kuruluşunu 38. yılı, her türlü desteğimizin olduğunu ifade ediyoruz. Rum Yunan ikilisinin saldırgan yaklaşımları Kıbrıs davasının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur. Geçmişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI SKANDALDIR

Libya gündemini yakında takip ediyoruz. Paris'te bir Libya toplantısı yapıldı. Burada bizim her zaman altını çizdiğimiz hususlar gündeme geldi. Bu zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesi yanlıştır. Bir takım mahalle dayanışmasının öne çıkarılmak için zirvelerin zehirlendiğini görüyoruz. Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır. Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor. Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor, Fransız haber ajanslarına bakıyoruz "Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var?" manşetleri atılıyor. Hemen bir rekabet içine giriyorlar.

FESTİVAL ÇAĞRISI

Önemli bir festivali genç arkadaşlarımıza duyurmak istiyorum. Yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. 16 Kasım - 21 Kasım arasında yüzlerce etkinlik yapılacak. Türkiye'nin her yerindeki genç arkadaşlarımızı festivale bekliyoruz.

SORU-CEVAP

ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Karamollaoğlu ile saatler süren bir yapıcı görüşme oldu. Bu istişareler son derece faydalı. Bir anda herkes görüşünü değiştirecek diye bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir şekilde kendi siyasi pozisyonunu paylaştı.

YUNANİSTAN İLE DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Defalarca uyarılmasına rağmen devam etmelerinin fiili bir sonucu da olacaktır. Hem hukuken haklıyız, hem de sahada haklılığımız gösterecek tüm imkanlara sahibiz. Her zaman masadan kaçan Yunanistan oluyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleler masada çözülebilir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Yunanistan masayı başka devletleri yanına çekmek için bir manipülasyon aracı olarak kullanıyor. Önüne gelen ülkeye bir üs veriyor... Yunan siyasetçileri Yunan halkına yalan söylememelidir.

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇIKIŞI

Kim olursa olsun helalleşme denildiği zaman saygı gösterilmesi lazım. Önemli bunun altını nasıl dolduracaksınız, bunu nasıl gerçekleştireceksiniz. Helalleşmeden, yüzleşmeden bahsedenler kendi partilerinden olduğu zaman ses çıkarmadılar. Son olarak şehit yakınına küfür edilmesine ses çıkarmadılar. Yassıada'da şehit edilenlerin yakınları ile nasıl helalleşeceklerdir. Bu ülkeye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşecekler. Türk ordusuna hakaret eden bir yaklaşım ortaya koyulmuştu. Bununla nasıl helalleşeceksiniz... Nesiller hayatlarını, umutlarını kaybetti. Bütün bunlar büyük meselelerdir. Defalarca Cumhurbaşkanı iftira attılar. Cumhurbaşkanımızla nasıl helalleşecekler... Şehit yakınlarını inciten birçok yaklaşımları oldu. Onlarla nasıl helalleşecekler. Helalleşme kıymetlidir, önemlidir, tabii samimi bir şekilde yapılabilirse.

SİYASETTE YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

Türkiye'nin siyasi mücadelesi hafızalarımızda taze. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de meşrudur, parlamenter sistem de meşrudur. Türkiye birdenbire bu noktaya gelmedi. Sistemler arası meşrutiyet yarışı yapılamaz. İki sistem de meşrudur.

TÜRKKAN'A KÜFÜR TEPKİSİ

Bu çirkin eylemi bir kez daha kınayan irade AK Parti MKYK'de ortaya koyuldu. Bu kınanması, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Provokasyondur diyerek o küfre mazeret kurma gibi bir yaklaşıma gidiliyor. Bu kadar açıktan bir küfrün savunulduğunu görmedim. Şehitlerin ailelerinden özür dilemek bu kadar zor mudur.

AK PARTİ'DEKİ GÖREV DEĞİŞİMİ

(AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın Genel Merkezde başka bir göreve geçmesi) 2023 seçimlerine giderken, 2023 seçimleri çerçevesinde yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. Değerlendirmelerimizde, İsmet Yılmaz Bey'in ismi öne çıktı. Asıl takdir makamı gruptur. Kararı milletvekillerimiz verecektir.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ

Allah'tan rahmet diliyoruz, can kaybı çok yaralayıcı. Gencecik bir arkadaşımız hayatını kaybettik. Kadın cinayetlerine karşı çalışmalar değerlendirildi, çalışmalar yapılıyor.