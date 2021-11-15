İngiltere'de terör tehdidi seviyesi yükseltildi

Liverpool kentinde kadın hastalıklarına yönelik hizmet veren Liverpool Women's Hospital önünde bir takside dün yerel saatle 11.00'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişinin Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındığını bildirmiş ve olayı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada, ülkedeki terör tehdidi seviyesinin "önemli"den "ciddi"ye yükseltildiğini bildirerek, Liverpool'daki patlamanın ülkede bir ay içinde meydana gelen ikinci terör saldırısı olması nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde patlamanın ardından taksi şoförü David Perry'nin araçtan kendini dışarı attığı görüldü. İngiltere basınında yer alan haberlerde ise, Perry'nin yolcunun üzerindeki el yapımı patlayıcı fark ettiği ve aracı durduğu sırada patlamanın meydana geldiği ifade edildi.

Taksi şoförü kahraman ilan edildi

Patlamada yaralanan taksi şoförü Perry hastaneden taburcu edilirken, Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson tarafından kahraman ilan edildi.

İngiltere 5 terör tehdidi seviyesi bulunuyor

İngiltere'de Ortak Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) ve Güvenlik Servisi (MI5) tarafından belirlenen beş tehdit seviyesine göre Mayıs 2017 tarihinde Manchester Arenası'na yapılan bombalı saldırıyı takip eden günlerde terör seviyesi en yüksek derece olan "kritik" seviyeye yükseltilmiş ve daha sonra "ciddi" seviyesine düşürülmüştü.

Ortak Terörizm Analiz Merkezi'ne göre "düşük" seviyede saldırı ihtimali çok düşük, "orta" seviyede saldırı mümkün ancak olası değil, "önemli" ve "ciddi" seviyelerde saldırı ihtimali yüksek, "kritik" seviyede ise yakın gelecekte saldırı ihtimali yüksek olarak tanımlanıyor.