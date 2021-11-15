Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz.