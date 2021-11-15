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Karaismailoğlu: Geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın gündeme dair sorularını yanıtlıyor. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu olduğunu ve kazı yapılacak alanın yüzde 30'a tekabül ettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 21:00
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Karaismailoğlu: Geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın gündeme dair sorularını yanıtlıyor. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu olduğunu ve kazı yapılacak alanın yüzde 30'a tekabül ettiğini açıkladı.

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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

KANAL İSTANBUL

Temelini attığımız Sazlıdere Köprümüz vardı. Burası Kanal İstanbul yolundan geçiyordu. Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Dünyanın en geniş tünelinden biri olan Cebeci tüneli, Hasdal'dan devam ettiğinizde 55 km'lik bir yoldur. Hem ulaşım aksıdır hem de köprüsü Kanal İstanbul köprüsüdür. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz.

Halkalı-Kapıkule hattını tamamen Kanal İstanbul'a göre dizayn ettik. Kanal İstanbul hem zaman alacak, hem de maliyetli bir iş. Önce alternatif yolları yapmak gerekir. Dünyadaki bu deniz ticaret alanlarındaki hareketlilik, dünyanın merkezinde bulunmamız bizim böyle lojistik koridorlara yön vermemiz çok önemli.

En ekonomik koridor ülkemizden geçendir. İstanbul'da 40 bin gemi hareketi var. İstanbul bunu kaldıracak bir kapasitede değil. Bugün İstanbul Boğazı'nda 20 saate varan bekleme süreleri var. 2030'da 25 milyar ton ticaret hacmine çıktığında kaldıramayacak bir boyuta ulaşacak. Ülkenizin gelişmesi için köprülere, yollara ihtiyaç var. Gelecekteki ihtiyaçlara devlet olarak şimdiden çözüm bulmak lazım. Köprüye karşı çıkanla Kanal'a karşı çıkan aynı zihniyette. İstanbul Havalimanı için kazılan toprak kadar Kanal İstanbul'un yapılmasında toprak kazılmayacak. Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu, kazı yapılacak alanı yüzde 30'a tekabül ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜYÜKELÇİLERE MEKTUBU

Yabancılardan medet ummak. Biz yatırımcı çekmek için çağrı yapıyoruz, onlar yatırımcıları tehdit ediyor. Bu bir ulaşım projesidir. Türkiye'nin ve İstanbul boğazının risklere karşı hazırlıklı olması gereken bir projedir. Aynı zihniyet İstanbul Boğazı yapılırken "suyu kurutursunuz" diyordu. Bu zihniyetin yapın dediği bir şey var mı? Yatırıma ve yatırımcıya karşılar.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Son tabliyeyi Cumhurbaşkanımız sıkıştırdı. Bundan sonra ince işlere başlıyoruz. Çanakkale Köprüsü bütün dünyanın takdir ettiği, teknoloji açısından ülkemizin geldiği nokta açısından çok önemli. Bu köprü 4600 km uzunluğunda. Neredeyse Boğaz'daki köprülerin 3 katı uzunluğunda. Orta açıklık olarak dünyanın en uzun köprüsüdür. Bir de kule ayakları 318 metre yüksekliktedir. Orta açıklık 2023'tür. Orada da ince mesajlar içermektedir. Bu 318 metrelik yüksekliğin üstüne Seyit onbaşının mermisi yerleştirilecek.

GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

KAPAT [X]

Bu proje 2,5 milyar Euro'luk bir proje. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı. Bu yatırımın da belli vadede işletme sürecine geçme durumu var. Açılacağı zaman geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 15 Euro'nun altında da olabilir. Bu köprü sayesinde 6 dakikada karşıya geçeceksiniz. Verdiğiniz parayla zamandan kazanıyorsunuz.

GEÇİŞ GARANTİSİ

Bunu devlet bütçesinden yaptığınızı düşünün. 2,5 milyarlık Hazine'den para aktarmam gerekecekti. O zaman vatandaşın cebinden alıyor olacaktık. Garanti araç sayısı 45 bin. İlk yıllarda bulmayacaktır ama belli bir zaman diliminde bulacaktır.

2024 yılına geldiğimizde artık başa baş noktasına geleceğiz. Devletin kasasından ekleme yapmayacağız. 2024 yılından sonra gelir almaya başlıyoruz. 2036'da artık hiç katkı vermeyeceğiz ve hepsinden gelir alacağız.

İSTANBUL HAVALİMANI

10 milyar Euro, 200 bin kişi istihdam sağlıyorsunuz. 22 milyar Euro da işletme esnasında para alıyorsunuz. Devletin kasasından hiç bir şey çıkarmadan 37 milyar dolarlık bir yatırım yaptınız. ABD, Avustralya İngiltere hep bu modeli kullanıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Osman Gazi Köprüsü'nün 40 bin geçiş garantisi var ve şu anda 46 bin geçiş gerçekleşiyor. Hem yakıttan hem zamandan kazandırıyorsunuz.

AVRASYA TÜNELİ

Geçen hafta Avrasya Tüneli'ni 62 bin araç kullandı. Normalde 68 bin geçiş garantisi var. Beklenene göre daha iyi. İşletme süresi 2041'de bitecek.

#Geçiş ücreti
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