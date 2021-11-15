Polonyalı aile, tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşti

Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Karaismailoğlu: Geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Karaismailoğlu: Geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı
Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı
Korona tedavisi gören öğretmen ve bebeği hayatını kaybetti
Korona tedavisi gören öğretmen ve bebeği hayatını kaybetti
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 10,03 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 10,03 TL
AK Partili Vekil: Ya en yüksek puanlıyı ya da eşitler arasında en yoksulunu alın
AK Partili Vekil: Ya en yüksek puanlıyı ya da eşitler arasında en yoksulunu alın
Bakanlıktan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması: Bir işçinin ilişiği kesildi
Bakanlıktan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması: Bir işçinin ilişiği kesildi
LPG'ye 25 kuruş zamma onay verildi
LPG'ye 25 kuruş zamma onay verildi
İhraç memura emekli ikramiyesi ödenir mi?... İşte en çok merak edilen 13 soru ve cevabı
İhraç memura emekli ikramiyesi ödenir mi?... İşte en çok merak edilen 13 soru ve cevabı
HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu
HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu
Atatürk AÖF de görevli ücretlerine zam yaptı
Atatürk AÖF de görevli ücretlerine zam yaptı
Ak Parti'de 3 isme yeni görev
Ak Parti'de 3 isme yeni görev
AK Parti MKYK toplandı: Erdoğan'a EYT sunumu
AK Parti MKYK toplandı: Erdoğan'a EYT sunumu
Kadın polise meslekten ihraçta Danıştay'dan kritik karar!
Kadın polise meslekten ihraçta Danıştay'dan kritik karar!
Belediye Başkanı'ndan 4 kadına taciz iddiası... 34 yıla kadar hapsi isteniyor
Belediye Başkanı'ndan 4 kadına taciz iddiası... 34 yıla kadar hapsi isteniyor
Adalet Bakanı Gül'den memurken avukatlık stajıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Gül'den memurken avukatlık stajıyla ilgili açıklama
Beraat kararı istinafça bozulan binbaşıya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Beraat kararı istinafça bozulan binbaşıya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'gerginlik' videosuna ilişkin açıklama
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'gerginlik' videosuna ilişkin açıklama
Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
Aynı iş, üç ayrı statü ve üç farklı maaş ya da personel stratejisi çıkmazı
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Şantaj hukuk bürosu: Çizgiyi aşan avukatlar tehdit savuruyor
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Polonyalı aile, tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşti

Türkiye'ye iki kez tatil amacıyla gelen Polonyalı aile, Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşerek oryantiring sporuna katkı sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 21:05
Yazdır
Polonyalı aile, tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleşti

Oryantiringi çok seven 50 yaşındaki Pawel (50) ve 47 yaşındaki Lilianna Biederman çifti, 4 yaşındaki kızları Suzanna ile yaklaşık 5 ay önce yaz döneminde tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Ülkelerine dönmelerinin ardından yine tatil yapmak üzere Türkiye'nin yolunu tutan çift, arkadaşlarının bağlantı kurmasıyla görüştükleri İnegöl Belediyesi oryantiring takımı yetkililerinin harita çizimi teklifini kabul ederek 2 ay önce Bursa'ya yerleşti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın desteğiyle, İnegöl Doğa Sporları Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde yaşamaya başlayan aile, yeni adreslerinde mutlu bir yaşam sürüyor.

"Oryantiring tutkunuyuz"

Lilianna Biederman, AA muhabirine, 5 kişilik bir aile olduklarını, diğer çocukları 23 yaşındaki Marcin ve 21 yaşındaki Adrianna Biederman'ın Polonya'da yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Oryantiring sporunun kendileri için bir tutku olduğunu belirten Biederman, şöyle konuştu:

"Tatil için önce Afrika'ya, Zanzibar'a gittik. Bir süre orada yaşadık. Daha sonra arkadaşlarımızdan duyduk Türkiye'yi, burada yaşayan arkadaşlarımız vardı. O yüzden Alanya'ya geldik. Sadece tatil amaçlıydı, burada yaşamayı düşünmüyorduk. Otelde kaldık, denize girdik. Normal bir tatil gibiydi zaten. İkinci geldiğimizde de kesinlikle Türkiye'de yaşamayı planlamıyorduk. Daha sonra insanların çok hoş, kibar olduğunu gördük, burada yaşamaya karar verdik. Yaşam şartları çok güzel. Bizim için önemli olan oryantiring yapmaktı. Bunun da İnegöl DOSTUM'da mümkün olduğunu gördük ve buraya yerleştik."

Biederman, ziyaretleri öncesi Polonyalı bazı turistlerin Türkiye'deki gezilerine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımları, videoları takip ettiklerini aktardı.

Kızlarının İnegöl'de okul öncesi eğitime başladığını bildiren Biederman, "Kızımızı, Türk değerlerini öğrenmesi için okula yazdırdık. Şu an Türkiye'de farklı değerler öğreniyor. Onun için de iyi olacağına inanıyoruz." dedi.

"Türkler aile yapılarını korumuşlar; bu çok güzel bir şey"

Pawel Biederman da Türkiye'ye gelmeden önce Türk insanı hakkında fazla bilgisinin olmadığını belirtti.

Genelde Almanya'ya çalışmaya gittiklerini bildiğini, Türk kebabının güzel olduğunu duyduğunu anlatan Biederman, şöyle devam etti:

"Tatile geldiğimizde otelden çıkıp uzağa gidemiyorduk çünkü duyduklarımızdan olayı dışarıda gezmekten korkuyorduk. Endişelerimizin tersi bir durum ortaya çıktı. Bu ön yargının nedeni Avrupa medyası. Türk insanının çok yardımsever ve iyi insanlar olduğunu düşünüyoruz. Biz buradaki insanların nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece medyada gördüğümüz şekilde biliyoruz ama eğer bu konuda bir merakı olan varsa gidip kontrol etmeli, gerçekten denildiği gibi bir yer mi diye. Gelip görünce bizim düşüncemiz çok değişti. Aslında her yerde yaşam aynı sadece bize anlatılan farklı."

Biederman, Avrupa'nın aksine Türkiye'de aile bağlarının çok kuvvetli olduğunu vurguladı.

KAPAT [X]

Bundan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Biederman, "30 yıl önce biz de böyleydik ama aile yapımız çok değişti. Türkler aile yapılarını korumuşlar; bu çok güzel bir şey. Türkiye'de hala bunun yaşadığını görmek çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

#
Oğlunu PKK'dan kurtardı, şimdi askere gönderecek
Oğlunu PKK'dan kurtardı, şimdi askere gönderecek
Yüzde yüz emin olunmayan mantar öldürebilir
Yüzde yüz emin olunmayan mantar öldürebilir
Meteorolojiden Karadeniz, Ege ve Marmara için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Karadeniz, Ege ve Marmara için fırtına uyarısı
Prof. Dr. Sarı: Balık popülasyonunun tehdit altında
Prof. Dr. Sarı: Balık popülasyonunun tehdit altında
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Aşiret düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı
Hastane randevu sistemi neden sorunlu?
Hastane randevu sistemi neden sorunlu?

Bu Habere Tepkiniz

İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Doğrusu CarrefourSA'da
Doğrusu CarrefourSA'da
https://bit.ly/3otDZed
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı
Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi
YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?
Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi '
'6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi '
Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu’nun uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi. Buzulun hızlı erime süreci, videoda net şekilde tespit edildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri