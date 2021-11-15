Meteorolojiden Karadeniz, Ege ve Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji tarafından Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara için fırtına uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 21:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.