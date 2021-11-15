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Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9.11 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 36.20 ile rekor kırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 22:42
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Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor

Yeniden Değerleme Oranı'na göre 4-10 yıllık pasaportun ücreti 1.008 TL'den 1.478 TL'ye yükselebilecek.

Yeniden değerleme oranı her yılın ekim ayında çıkan Üretici Fiyat Endeksi rakamına göre belirleniyor. Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

Yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası uygulanırsa 2022 yılında pasaport harçlarında fiyatları şu şekilde olacak:

6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 1.048.7 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1.008 TL'den 1.478 TL'ye yükselecek.

#Pasaport ücretleri# vergi# harç# cezalar
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