Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 22:53
Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.
Duyuruda yer alan tablo şu şekilde:
|Ürün adı
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|KDV hariç fiyatı
|KDV dahil fiyatı
|1- Şeker (TL/Kg)
|Ambalaj cinsi
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|Kristal Şeker
|50 kilogramlık polipropilen torba
|4,9125
|5,3055
|2- Alkol (TL/Litre)
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|Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol
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|8
|9,44