Bakan Yanık: Yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik

Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Şeker fiyatına yüzde 25 zam geldi
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
Pasaport ücretlerinde yüzde 36 zam bekleniyor
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
60 yaş üzerinde vefat arttı: Hatırlatma dozu önemli
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı
Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı
Korona tedavisi gören öğretmen ve bebeği hayatını kaybetti
Korona tedavisi gören öğretmen ve bebeği hayatını kaybetti
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 10,03 TL
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 10,03 TL
AK Partili Vekil: Ya en yüksek puanlıyı ya da eşitler arasında en yoksulunu alın
AK Partili Vekil: Ya en yüksek puanlıyı ya da eşitler arasında en yoksulunu alın
Bakanlıktan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması: Bir işçinin ilişiği kesildi
Bakanlıktan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması: Bir işçinin ilişiği kesildi
LPG'ye 25 kuruş zamma onay verildi
LPG'ye 25 kuruş zamma onay verildi
İhraç memura emekli ikramiyesi ödenir mi?... İşte en çok merak edilen 13 soru ve cevabı
İhraç memura emekli ikramiyesi ödenir mi?... İşte en çok merak edilen 13 soru ve cevabı
HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu
HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu
Atatürk AÖF de görevli ücretlerine zam yaptı
Atatürk AÖF de görevli ücretlerine zam yaptı
Ak Parti'de 3 isme yeni görev
Ak Parti'de 3 isme yeni görev
AK Parti MKYK toplandı: Erdoğan'a EYT sunumu
AK Parti MKYK toplandı: Erdoğan'a EYT sunumu
Kadın polise meslekten ihraçta Danıştay'dan kritik karar!
Kadın polise meslekten ihraçta Danıştay'dan kritik karar!
Belediye Başkanı'ndan 4 kadına taciz iddiası... 34 yıla kadar hapsi isteniyor
Belediye Başkanı'ndan 4 kadına taciz iddiası... 34 yıla kadar hapsi isteniyor
Adalet Bakanı Gül'den memurken avukatlık stajıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Gül'den memurken avukatlık stajıyla ilgili açıklama
Beraat kararı istinafça bozulan binbaşıya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Beraat kararı istinafça bozulan binbaşıya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'gerginlik' videosuna ilişkin açıklama
Akkuyu Nükleer AŞ'den 'gerginlik' videosuna ilişkin açıklama
Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Enflasyon 'rekorlarla' tüm dünyanın sorunu haline geldi
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
Cem Küçük'ten Ak Partili vekillere ve belediye başkanlarına tepki
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Otomobil yatırım aracına dönüştü. Memur da bu yöntemi kullanıyor
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
Rüşvet alan icra memurlarına operasyon
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
8 Kamu Kurumu 257 personel almak için ilana çıktı. Şartlar ve maaşlar...
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yanık: Yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik

"Öncelikle şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak, hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir"- "Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 23:07
Yazdır
Bakan Yanık: Yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehitlerin hatırasını yaşatmanın, 15 Temmuz ruhunu diri tutmanın herkesin önemli görevi olduğunu belirterek, "Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum." dedi.

Yanık, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bu davetlere koşa koşa geldiğini, 15 Temmuz davalarının bir kısmında şehit ve gazileri temsilen avukat olarak bulunduğunu söyledi.

Bugün farklı bir kimlikle bir arada olduklarını anlatan Yanık, 15 Temmuz Derneği'nin "Yolumuz bir, kalbimiz gönlümüz bir" özlü sözünü anlamlı bulduğunu, kalpler gönüller bir olunca yolların bir yerde kesiştiğini vurguladı.

Programın açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yanık, "Ülkemiz için dönüm noktası ve her birimiz için unutulmaz olan o sarsıcı gece daha önce birbirini hiç tanımayan bizleri bugün burada bir araya getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla okuduğu bir Sezai Karakoç şiiri vardır biliyorsunuz 'kaderden öte kader vardır' der. Kaderin de üzerinde olan o kader bizleri bir araya getirmiş oldu. Altı senedir bu yolda birbirimizin acılarını paylaştık, birbirimize yoldaş olduk." diye konuştu.

Ülkenin o gece büyük bir sınav verdiğini anlatan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin sokakları, caddeleri ve meydanları doldurduğunu ifade etti.

- "15 Temmuz ruhunu, gerçeklerini unutturmayacağız"

Hain darbe girişimine karşı tek yumruk olunduğunun altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"O gece sokaklara dökülen insanların, genç yaşlı binlerce insanın elinde hiçbir silah olmadan, bir çakı dahi tutmadan tankların karşısına çıkması, bombaların karşısına dikilmesi, kurşunlara kendisini siper etmesi, evet sorulacak bir şeydir, merak edilecek bir şeydir. Nitekim o gece çıplak elleriyle tankları durduran, eli kanlı teröristlere kafa tutan, korkmadan yılmadan bir adım geri atmadan ilerleyen binlerce vatansever insanımız tarihe damgasını vuran muhteşem bir direnişe imza attı."

Bakan Yanık, 15 Temmuz ruhunu unutturmaya çalışanlara karşı bıkmadan, usanmadan, her seferinde yeniden baştan alarak tüm dünyaya 15 Temmuz tarihi ve gerçeğini, o gün ne olduğunu, o gece neler yaşandığını tek tek anlatacaklarını belirtti.

Yanık, şunları kaydetti:

"Her biri birer kahraman, her biri tıpkı milli mücadelede olduğu gibi birer Mehmetçikti. Kimileri gazi oldu, o gecenin hatırasını ömür boyu taşıyor. Kimileri de o karanlık gecenin sabahına huzurla uyanmamız için canlarını ortaya koyarak şehit oldu. Ömer, Erol, Abdullah Tayyip, Halil, Mustafa, Fatih, İlhan, Ahmet, Ayşe, Demet, Sevgi, Kübra ya da adıyla yaşadığına eminim Cennet. İsimlerini burada tek tek saymadığım ama hikayelerini kalbimize kazıdığımız tam 251 kahraman. Hepsini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz.

15 Temmuz'da dirilen bu ruh, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de Sakarya'da yaşayan ruhun mirasıdır. Bizim için vatan emanettir. Emaneti korumak ve yüceltmek gerekir. Şehitlerimizin canı pahasına koruduğu ve bizlere bıraktığı vatanımız bugün yine emin ellerdedir. Vatan bizim için yalnızca bir toprak zenginliği, bir hükümranlık alanı değildir. Vatan bizim milli, manevi değerlerimizi yaşattığımız en yüksek kubbemiz, en geniş evimizdir. Vatan bizim özgürce yaşadığımız, hayat kurduğumuz, her türlü iyiliği ve güzelliği çoğalttığımız yuvamızdır. Bu yüzden 15 Temmuz'da milyonlarca insan darbecilere biz buradayız, burada kalacağız, hiçbir yere gitmiyoruz dediler. Bu zafer artık Türkiye'yi darbelerle sindirme ümidi kalmadığının da apaçık resmidir."

-"Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir"

Şehitleri anlatırken duygulanan Yanık, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Kendime söz vermiştim kürsüye çıktığımda duygusallaşmayacağım diye ama korkarım o sözü tutamayacağız. İnsanı etkiliyor. Yaşadıkları topraklara sonsuz bir vefayla bağlı olduklarını hepimize gösterdiler. Bugün vefa gösterme sırası bize gelmiştir. Bugün vefa gösterme sırası bizde, hepimizde. Öncelikle şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak, hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir. Bu anlamda şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türk milleti her zaman şehitlerini rahmet ve minnetle anmıştır. Şehitlerimizin aileleri bizim de ailemizdir. Sizlerin hayatını güzelleştiren en ufak bir katkı bizim için mutluluk vesilesidir."

Bu anlayışla şehit yakınları ve gaziler için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yanık, şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardıklarını, yeni düzenlemeyle daha önce istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.

İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdıklarını belirten Yanık, "Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağladık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için yaptığımız çalışmalar devam ediyor." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Derneği yönetim kurulu üyesi ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da programda konuşma yaptı.

Program, duayla sona erdi.

#15 Temmuz Derneği# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı# Derya Yanık# antalya
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
Karaismailoğlu: İBB'nin hiç bir tane yeni projesi yok
Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
TBMM: Soru önergesi 'kişisel görüş içerdiği' için iade edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye ile Rusya arasında heyetler arası görüşme
Türkiye ile Rusya arasında heyetler arası görüşme

Bu Habere Tepkiniz

İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?

İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?
Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Doğrusu CarrefourSA'da

Doğrusu CarrefourSA'da

https://bit.ly/3otDZed
Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Hacettepe Üniversitesi memurlar.net'te yer alan haber üzerine bir düzeltme yayımladı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK, personeli ilgilendiren iki yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Görevde yükselme yönetmeliğindeki değişikliğe göre görevde yükselme ilanlarına başvurabilmek için aranan "kurumda 1 yıl çalışma" şartı "2 yıla" çıkarılmıştır.
Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yabancı dille öğretimde üniversitelere yeni süre

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanlarının uluslararası dil sınavından 85 puan almış olma şartını bir sonraki eğitim öğretim yılının baha dönemine erteledi
Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?

Kurum değiştiren akademisyenin ceza soruşturmasını kim yürütmeli?

Danıştay Birinci Dairesi, kurum değiştiren veya kanun gereğince bölünen üniversitelerden geçen akademisyenlerin ceza soruşturmasında şüphelinin suç tarihinde görev yaptığı üniversite tarafından işlemlerin yürütülmesi gerektiğine karar verdi.
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi '

'6 yıllık erime süreci uzaydan görüntülendi '

Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulu’nun uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi. Buzulun hızlı erime süreci, videoda net şekilde tespit edildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

Haftanın fırsat ürünleri (15-20)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri