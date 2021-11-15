Ağır ceza mahkemesi başkanı vefat etti
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 23:14
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan hayatını kaybetti.
Yargıda Birlik Derneği, Hakim Ümit Demirhan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte yapılan açıklama;
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit DEMİRHAN 15 Kasım 2021 Pazartesi günü (BUGÜN) vefat etmiştir.
Cenazesi 16 Kasım 2021 Salı günü (YARIN) ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gümüşhane ili Yayladere Köyü Mezarlığında defnedilecektir. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet; yargı camiamıza ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.