Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı boş kadrolara müfettiş ataması yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Başmüfettişlikleri kadrolarına atama yapıldı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Kasım 2021 01:55
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Başmüfettişlikleri, kadrolarına atama yapıldı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
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