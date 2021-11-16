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Hastane önü açıkhava AVM'si

7/24 yaşayan hastane çevresi özellikle gündüz saatlerinde bir tür açıkhava AVM'sine dönüşüyor. Acil ameliyat olması gerekenin pijaması, tahlil için aç gelenin ilk lokması, hasta yakınının gece yarısı çayı buralardaki esnaf ve seyyar satıcılardan karşılanıyor. Günlük cirolar ise tavan yapıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 16 Kasım 2021 06:40
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Hastane önü açıkhava AVM'si

Hastane çevresini genelde eczanelerden ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Binlerce hasta ve yakınının uğradığı bu bölgeler özellikle gündüz saatlerinde bir tür açık hava AVM'sine dönüşüyor. Doktor muayenesine yetişen, tahlil sonucu gösteren, hasta ziyaretine gelen, acile koşturan derken 7/24 yaşayan bir yer burası.

SOKAK SATICILARIYLA DOLU

Ülkedeki tüketim ihtiyacının nabzını en iyi tutan kesim olan seyyar satıcılar da, hastaneye gelenlerin an ve an imdadına koşuyor. Simitçi, köfteci, gazozcu derken semt pazarlarını aratmayan hastane önlerinde hasta bezi, kolonya, lokum, giysi ve daha onlarca ürünü bulabilirsiniz. Bir hastanın ve yatılıysa refakatçısının tüm ihtiyaçları hemen ana kapı girişinin önünden karşılanabiliyor. Bilen bilir günün belli saatlerinde aracının arkasına bulgur, meyve, sebze ne varsa yükleyen satıcıları da görebilirsiniz.

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ACİL HASTASINA BİREBİR

Biz de ülkemizdeki açık hava AVM'lerinin durumunu yerinde gözlemlemek için Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine giderek buradaki satıcılarla konuştuk. Kısacası en sevdiğimiz yerdeyiz, sokakta. Özellikle ameliyat olan hasta yakınlarının da yoğun alışveriş yaptığını öğreniyoruz. Bazı satıcılar sadık doktor müşterilerini övünerek anlatıyor. 7 gün 24 saatin dopdolu olduğu hastane çevrelerinde işyeri açanların da cirosu tavan.

Orhan Orhun Ünal

#hastane önü# açıkhava avm
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